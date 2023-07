Após rodada privada, Compass prepara IPO que pode chegar a R$ 3 bilhões

Empresa reúne os ativos de gás do Grupo Cosan Foto: AMANDA PEROBELLI / REUTERS

A Compass, empresa que reúne os ativos de gás do Grupo Cosan, prepara uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode chegar a R$ 3 bilhões, apurou a Coluna do Broadcast. A oferta será testada provavelmente em 2024, uma vez que a companhia é grande geradora de caixa e não tem, neste momento, uma agenda agressiva de novas aquisições. No ano passado, a empresa adquiriu 51% da participação da Petrobras na Gaspetro, por R$ 2,1 bilhões.

A Compass fez uma rodada de captação com investidores privados, liderada pelo BTG Pactual e pelo Bank of America. Parte desses investidores já havia mantido contato com a empresa durante a primeira tentativa de se listar, em 2020, e gostou da história. Entre eles, a gestora Atmos. O grupo vendeu perto de 5% do capital por cerca de R$ 800 milhões.

Procurada, a Compass disse que continuamente avalia alternativas de mercado, “mas que não tem planos de curto prazo ou submeteu qualquer pedido de aprovação sobre realização de suposta oferta pública de ações ao seu Conselho de Administração”.





