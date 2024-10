ATG, do Mubadala Capital, apresentará nome da nova Bolsa no Rio em novembro

Empresa, hoje instalada em um prédio no bairro do Flamengo, poderá, num segundo momento, mudar para um imóvel no Centro Foto: Fabio Motta / Estadão

Dona da nova bolsa de valores que terá sede no Rio de Janeiro, a ATG (Americas Trading Group) vai apresentar sua marca em novembro deste ano. A empresa é controlada pelo Mubadala Capital, do fundo soberano dos Emirados Árabes.

PUBLICIDADE O cronograma prevê que a entrada em operação da nova bolsa deva acontecer até o final de 2025, com operações no mercado à vista e aluguel de ações, BDRs, ETFs e cotas de fundos de investimentos imobiliários. A ATG já tem 330 gestoras de recursos e 50 corretoras conectadas em sua plataforma, inclusive as 40 maiores em atuação no país, disse uma fonte. Quando já estiver em funcionamento, a nova bolsa deverá pedir autorização aos reguladores para oferecer negociação de derivativos, como contratos futuros de câmbio, de acordo com pessoas próximas ao negócio. A empresa, hoje instalada em um prédio no bairro do Flamengo, na zona sul, poderá, num segundo momento, mudar para um imóvel no centro da cidade.

Publicidade

A implementação de uma nova bolsa no Brasil, para concorrer com a B3, é um projeto antigo. A ATG chegou a dar entrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) com a documentação para a instalação da bolsa há mais de dez anos.

A necessidade de uma clearing (câmara de compensação) e de acesso à depositária, porém, atrapalhou o plano, já que a B3 recusava acesso à sua estrutura.

Desta vez, com um investidor do calibre do Mubadala, a ATG está criando sua própria clearing.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 18/10/2024 às 16h38

Publicidade

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse http://www.broadcast.com.br