Banco que implantou jornada de quatro dias teve ganhos em várias áreas

Também houve redução no número de atestados médicos, já que os funcionários se organizam para cuidar da saúde e dos filhos nos dias em que não trabalham. Além disso, 98% se sentem mais dispostos e descansados e 96% entendem que a empresa se preocupa verdadeiramente com a saúde mental dos funcionários. Como resultado, 100% da equipe diz que hoje tem melhor qualidade de vida profissional e pessoal do que antes.

Na ponta dos líderes, a percepção não foi diferente. Entre os comandantes de equipes, 94% viram melhorias na qualidade do trabalho, 88% relataram menos ausências para questões pessoais, 68% perceberam alto impacto do benefício na melhoria na qualidade do trabalho entregue por seu time, 98% classificam como de alto impacto o benefício na satisfação do seu time no trabalho e 96% perceberam maior impacto no senso de pertencimento do time, após a implantação do benefício.

Processo foi longo

“Sabemos que o modelo com três dias de folgas não funciona em todos os segmentos, mas se houver uma convergência de que é um investimento útil, pode fazer sentido para a sociedade”, afirma Denis Silva, CEO do Efí Bank. “Nós mesmos, que atuamos no setor financeiro, cujos concorrentes trabalham cinco dias por semana, tivemos de fazer várias adaptações.”

Na verdade, foi um longo processo. Num primeiro ciclo de testes semestral, foi avaliado se o desempenho das operações seria mantido. Foi criado um modelo de rodízio entre as equipes, para que tivessem a mesma disponibilidade e desempenho para tarefas e junto aos clientes.