Banqueiros temem nova piora da inadimplência com juro podendo superar 14%

O presidente de um banco disse que a alta da inflação e dos juros pode bater na inadimplência, na medida em que afeta a renda das famílias. Além disso, ele pondera que a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil pode ajudar a alimentar este ciclo, ao aumentar a inflação no médio prazo, com as famílias isentas gastando mais.

“Estou ouvindo aqui de muitos banqueiros que revisarão seus orçamentos, dado o crescimento de aposta de inadimplência maior”, contou o diretor de um grande banco. “E isso afeta todos os negócios dentro do banco”, comentou.

Calotes vinham em queda

A inadimplência vem de um ciclo de queda até o terceiro trimestre, ainda refletindo a redução dos juros pelo BC. O ciclo foi interrompido em setembro, quando as taxas voltaram a subir. Após a frustração do pacote, muitas casas passaram a prever taxas ainda maiores. O JPMorgan elevou sua previsão para a Selic terminal de 13% para 14,25%. Um banqueiro estrangeiro presente no almoço chegou a sinalizar que o juro terminal poderia chegar a 15%.