Bradesco vai à Justiça para buscar crédito de R$ 3 bi contra InterCement

O banco defende que são garantias fiduciárias e que, pela lei, não são passíveis de serem reestruturadas em um processo de recuperação judicial, apurou a Coluna. O movimento é parecido com o ocorrido no processo de recuperação judicial da Odebrecht, atualmente Novonor, em que a dívida garantida por ações da Braskem ficou de fora do processo após pressão dos bancos.

Em entrevista ao Broadcast, o advogado da Mover/InterCement, Eduardo Munhoz, afirmou que a inclusão de tal dívida na recuperação judicial se justifica por se tratar de um crédito direcionado para a InterCement. Ao mesmo tempo, afirmou que a entrada da Mover na recuperação judicial aconteceu por conta desta dívida com o Bradesco.

Banco já teve posição mais confortável

Na negociação extrajudicial, o Bradesco estava em uma posição mais confortável. O banco seria pago no limite desta dívida antes dos demais credores, com o objetivo de liberar as ações da CCR. A Mover pretendia usar essas ações em um pacote de garantias que daria à CSN para fechar a compra da InterCement.