BV capta R$ 60 mi com banco francês em formato inédito com critérios ESG

Tanto a data quanto o valor da recompra estão estabelecidos, embora o banco não revele. Trata-se de um “repo”, um tipo de instrumento que os bancos usam para fazer captações no mercado internacional. No caso do BV, a novidade foi atrelar esse mecanismo a uma emissão com destinação ESG, algo inédito entre bancos privados do País.

A operação inaugura o conjunto de regras ESG do BV, desenhado junto com bancos internacionais e com opinião externa da DNV, entidade independente de garantia e gerenciamento de riscos. As novas normas foram publicadas em julho, e o banco realizou, desde então, cerca de R$ 600 milhões em operações atreladas a elas, como captações no mercado brasileiro para projetos de energia renovável.

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 15/10/2024 às 17h10