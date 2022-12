Cashin, especializada em remuneração de prêmios digitais, capta R$ 7 mi

Nani Gordon e Luciana Ramos, fundadoras da Cashin Foto: Ana Rovati

A Cashin, fintech especializada em remuneração de prêmios digitais, acaba de captar R$ 7 milhões na maior rodada desde o início das operações, em 2019. Com o investimento, o plano é otimizar a plataforma, lançar produtos e ampliar a equipe para continuar a desburocratizar pagamentos de incentivos a trabalhadores, ou seja, aqueles que não são obrigatórios por lei, como bônus por desempenho ou vendas.

Segundo a CEO da empresa, Luciana Ramos, o aporte veio para solidificar o trabalho e ajudar a deixar o produto mais robusto. Com cerca de 80 mil usuários, a fintech transacionou R$ 60 milhões entre janeiro e setembro, ante R$ 25 milhões registrados nos 12 meses de 2021. No portfólio de clientes estão empresas como Ambev, Burger King, Coca Cola, Nestlé, Fini e Grupo Arezzo.

Com aporte, plano é atender também pequenas e médias empresas

O aporte anunciado foi liderado pelo fundo Bertha Capital e contou com a participação da multinacional francesa Thales, que atua no setor de alta tecnologia. A WE Impact, dedicada ao empreendedorismo feminino em tecnologia, também foi um dos investidores, já que a Cashin foi fundada em 2018 por Nani Gordon e Luciana Ramos.

Entre os planos após o investimento, está o lançamento de uma versão da plataforma em SaaS (software as a service) para atingir também pequenas e médias empresas (PMEs). Isso permitirá a ampliação do público-alvo, hoje formado majoritariamente por grandes companhias. A novidade está prevista para março.

Ainda para o próximo ano, a companhia pretende desenvolver uma solução de ponta a ponta para a gestão digital de incentivos, oferecendo além do pagamento, definição de metas e comunicação para os clientes.

Plataforma permite resgate de prêmios por meio de saques

A plataforma da Cashin permite que as companhias recebam histórico das operações, rastreamento do uso dos prêmios e métricas dos usuários. Para os funcionários, dá a opção de resgate de prêmios em forma de cupons, saques e serviços financeiros.

A digitalização visa minimizar problemas como a necessidade de estoques físicos de premiações, custos com equipe e envios, logística, além de longas auditorias para a definição dos prêmios e falta de registro das operações.





