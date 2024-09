Com baixo avanço na oferta, hotéis amadurecem e evitam ‘guerra de preços’

A perspectiva é de novo aumento significativo nas tarifas este ano Foto: Fabio Motta/Estadão - 21/07/2017

As transformações provocadas pela pandemia na cadeia do turismo deixaram um efeito positivo na indústria de hotéis, de maior disciplina financeira. Com o processo de recuperação em pleno curso, os números do setor no Brasil mostram um esforço para tornar as operações mais saudáveis e uma indicação de que os administradores aprenderam a “duras penas” a se afastar da guerra de preços na busca por hóspedes, como registrado no passado.

PUBLICIDADE Um dos principais indícios desta busca por maior saúde financeira é o forte avanço do preço das diárias. Em 2023, o valor médio subiu pelo segundo ano seguido, de R$ 289,8, para R$ 390,8, um aumento de 35% na comparação com 2022. No mesmo período, a ocupação cresceu 3,2%, para 60,8% da capacidade total dos quartos, na média. Os dados fazem parte do levantamento anual da consultoria JLL, em parceira com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB). O estudo reúne informações de cerca de 500 empreendimentos. Setor passou por ‘aprendizado’ “A demanda não está tão forte, mas estão conseguindo reajustar preços”, afirma Ricardo Mader, diretor da JLL. O executivo afirma que no passado eram comuns casos de administradores derrubando preços sem uma visão mais precisa sobre o resultado e ele vê um avanço na pandemia. “Houve aprendizado.” A perspectiva é de novo aumento significativo nas tarifas este ano. Já a ocupação deve voltar a crescer com mais força apenas em 2025, segundo Mader. Um dos motivos por trás dos números mais positivos é a dificuldade em construir novos hotéis, um quadro que não deve mudar enquanto os juros estiverem em patamares elevados. “Até pelo menos começo de 2026, não vejo a oferta aumentar significativamente”, diz o consultor.

O esforço dos hotéis para conseguir incrementar o lado da receita via preços vem sendo afetado pelo avanço das despesas, como consequência da alta no custo de mão de obra no setor. O indicador de lucro operacional no setor ficou praticamente estável em 2023, em 37% da receita total. O número, porém, já está num patamar muito mais confortável em relação ao auge da pandemia, quando ficou negativo.





