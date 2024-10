Com planta em Pirenópolis, Minerva dividiria com JBS 77% do mercado de GO

Os apontamentos são feitos pelo conselheiro Carlos Jacques, responsável por relatar a operação bilionária no órgão antitruste. Em entrevista ao Broadcast, a primeira desde que assumiu uma cadeira no conselho em janeiro, Jacques explicou que esse risco levou o Cade a impor o desinvestimento para evitar que as duas empresas detivessem um poder de mercado tão grande a ponto de potencialmente poderem formar o preço de compra do gado no Estado a valores mais baixos, achatando a margem do pecuarista. Embora as líderes ainda precisem conviver com concorrentes que detêm 33% do mercado goiano de abate, essa fatia é pulverizada entre 13 empresas, em que a maior tem apenas 4% de fatia.

“Nós entendemos que a capacidade de rivalidade dessa franja existe. Ela é boa. Mas não era plena”, contou o conselheiro, que precisou imergir no universo da pecuária em 44 dias - tempo que transcorreu entre a chegada do processo em seu gabinete e o julgamento no dia 25 de setembro.

Minerva terá duas unidades no Estado

O “remédio” determinado pelo tribunal, que foi além do que recomendou a Superintendência-Geral, vai levar a Minerva a deter dois frigoríficos em Goiás, e não três, como previsto no acordo entre as empresas. Hoje, a Marfrig tem duas plantas de abate no Estado: em Mineiros e em Pirenópolis, que está desativada. Já a Minerva é dona de uma unidade em Palmeiras de Goiás.

O Cade estimou que, a partir do novo desenho, a compradora terá 28% de participação no mercado estadual. Junto aos 39% da JBS, as duas companhias terão 67%, número que poderia ir a 77% se a Minerva decidisse reativar o frigorífico de Pirenópolis, explicou Jacques. O cálculo sobre o efeito da planta tem margem de erro de 4 pontos porcentuais. “O tribunal entendeu que era interessante vender Pirenópolis para estancar o crescimento da Minerva em Goiás. E de alguma forma facilitar a entrada de alguém no mercado”, disse.