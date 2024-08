Com produtos como ajuda a escolas contra ‘calote’ na mensalidade, Educbank quer captar R$ 80 mi

Os recursos da primeira emissão estão sendo usados, entre outras coisas, no produto de “receita garantida”, por meio do qual as escolas conseguem receber as mensalidades, mesmo quando os pais não as pagam.

Segundo Caio Noronha, cofundador do Educbank, muitas famílias atrasam os pagamento e deixam para fazer acerto só na rematrícula, o que faz com que as escolas fiquem sem caixa ao longo do ano. Assim, a ideia do produto é resolver essa sazonalidade “de forma estruturada e com previsibilidade de receita”.

Foi o problema vivido por Danilo Costa, um dos criadores da startup, quando era mantenedor de uma rede privada de escolas. “É o tipo de dificuldade que força o gestor educacional a se concentrar na inadimplência ao invés de priorizar a aprendizagem dos alunos”, diz ele.

Caso a nova emissão seja bem sucedida, o dinheiro será usado para acelerar o plano de crescimento, tanto via aumento de receita quanto em relação ao volume transacionado. Já passaram pela startup mais de R$ 1 bilhão desde o início das operações, em 2021. Os recursos foram usados por 500 instituições de ensino que, somadas, têm mais de 160 mil alunos.