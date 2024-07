Conselho da Caixa discutirá afastamento de gerentes da Asset na segunda

Conselho do banco público se reunirá na segunda para discutir o afastamento dos gerentes. Foto: Wilton Junior/Estadão

O conselho de administração da Caixa se reunirá na segunda-feira, 22, para discutir o afastamento de gerentes da Caixa Asset, quatro dias após terem barrado um investimento de R$ 500 milhões em letras financeiras do Banco Master. A conselheira Fabiana Uehara Proscholdt, representante dos funcionários do banco no colegiado, também enviou ofício ao presidente da Caixa, Carlos Vieira, solicitando esclarecimentos sobre o ocorrido, segundo a Fenae (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa).

PUBLICIDADE Em parecer sigiloso, revelado pelo jornal O Globo, a equipe de renda fixa da Caixa Asset teria desaconselhado a operação, considerada “atípica” e “arriscada” pelo valor, pelo prazo e pelo rating do banco. O documento diria ainda que a gestora nunca teria aplicado um volume tão grande, num prazo tão longo (10 anos), em instituições de perfil do Master, que classificaram como “arriscado”. Com o impasse dos técnicos, o investimento teria sido retirado da pauta mas, quatro dias depois, os dois gerentes que avalizaram o documento perderam os cargos. O motivo para o afastamento que teria sido comunicado a eles, segundo o Globo, seria uma reformulação interna. Procurado, o Master publicou em seu site resposta ao relatório que diz ter sido “produzido sem o devido conhecimento das informações corretas sobre a instituição”. “O banco se encontra no melhor momento de sua história, com resultados muito positivos de desempenho financeiro. As letras financeiras lançadas neste ano já somam R$ 2,5 bilhões, e está no pipeline um volume superior a R$ 13 bilhões”, diz a nota. Procurada, a Caixa não respondeu até a publicação desta nota.

Publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 17/07/24, às 12h45.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.