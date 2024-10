Credores estrangeiros questionam plano de recuperação judicial da OEC

Em documento obtido pela Coluna e apresentado em juízo na quarta-feira, 16, um bondholder, assessorado pelo escritório Campana Pacca Advogados, questiona diversos pontos do plano apresentado pela OEC.

Segundo o documento, os credores receberiam o crédito com descontos que podem passar dos 99%. No total, a OEC planeja pagar dívida superior a US$ 4 bilhões com US$ 50 milhões, vindos de um financiamento DIP (debtor-in-possession) que pretende contratar após a aprovação do plano e pode chegar a US$ 150 milhões. O restante será direcionado à operação.

Com a aprovação do plano, a OEC pretende formar uma nova empresa de engenharia, sem dívidas relevantes, capitalizada e com potencial de crescimento para absorver novas obras. Nesse contexto, a OEC firmou um acordo com o banco BTG Pactual para que este garanta US$ 120 milhões do financiamento, que, se for subscrito por outros credores, pode chegar a US$ 150 milhões, parte do qual será usado para quitar os valores com bondholders.

Contudo, conforme o documento, o BTG receberia, além de juros de 18% ao ano pelo empréstimo, uma remuneração de estruturação de US$ 12 milhões e um bônus de subscrição que lhe daria direito a 10% da empresa nova. O credor alega também um possível conflito de interesses, já que o BTG seria um dos grandes detentores de títulos e poderia aprovar as condições do financiamento e da remuneração que acordou com a OEC.