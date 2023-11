Dono da Befly e cofundador da Desinchá investem em empresa de cosméticos

Modelo segura o Shimmer Body Oil, da marca Detoni Beauty Foto: Reprodução

Conhecidos pela veia empreendedora, Marcelo Cohen, da operadora de turismo Befly, e Eduardo Vanzak, da Desinchá, compraram 30% da Detoni Beauty por valores não revelados. Criada em Ribeirão Preto (SP) há pouco mais de dois anos, a marca de produtos de beleza nasceu totalmente digital, com a estratégia de crescer graças ao endosso das influenciadoras e deve faturar R$ 40 milhões este ano.

Assim, nas redes sociais em que produtoras de conteúdo com milhões de seguidoras dão dicas de maquiagem e beleza, há vários posts sobre o uso do shimmer body oil da marca, uma espécie de óleo iluminador com protetor solar que deixa a pele iluminada, com um efeito de bronzeado e que ainda disfarça imperfeições. Ou usando um produto que serve, ao mesmo tempo, como sombra, blush e batom.

Três meses antes do lançamento da marca, em junho de 2021, os itens foram enviados para que cerca de 20 influenciadoras os testassem e dessem seu aval como marketing de influência.

De comércio eletrônico a marca de itens de beleza

Em 2016, Eduardo Jede, de 33 anos, e seus dois sócios abriram um e-commerce de beleza, no qual faziam a curadoria de marcas premium. Ao mesmo tempo em que sentiam falta de produtos nacionais para atender às consumidoras com maior poder aquisitivo, percebiam a demanda de pessoas que queriam alternativas nacionais para serem testadas. Com a pandemia e a popularização do TikTok, o movimento intensificou-se e o trio lançou a Detoni Beauty, com a contratação de químicos para elaboração dos produtos e fabricação terceirizada.

“Víamos marcas de fora lançando produtos multifuncionais, fáceis de usar e com desempenho de produtos profissionais, que descomplicavam a maquiagem”, diz Jede. “Queríamos fazer o mesmo, com produtos que cuidassem da pele.”

Criada com cinco produtos, a marca fechará o ano com 38 deles à venda. “Como a moda, o mundo da maquiagem é muito dinâmico e queremos trazer as tendências mais atualizadas ao Brasil, com bastante agilidade”, afirma. Assim, parte das matérias-primas começou a ser importadas da Itália.

Avaliada na aquisição em R$ 74 milhões, a Detoni tem dez funcionários. Além do capital intelectual de Cohen e Vanzak no desenvolvimento da marca – o Desinchá também cresceu em parte graças às influenciadoras digitais –, os recursos serão investidos no desenvolvimento e lançamento de produtos, além da possibilidade de ganhar presença em pontos físicos.





