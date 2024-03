Em esboço de acordo com Anatel, Oi assumiria obrigações para adaptar concessão

As discussões estão na reta final, e ainda não há um acordo concreto, mas o desenho dos termos já está na mesa. O prazo para uma definição é 23 de março. “As partes estão correndo pra fechar”, disse uma das fontes.

Os termos em discussão neste momento não preveem que a Oi tenha saldo a seu favor – fato que pode frustrar as expectativas de acionistas e credores, caso isso venha a se confirmar. Em vez disso, a companhia tende a assumir compromissos de investimento.

Desenho envolve a V.tal

O desenho também envolve a V.tal, empresa de redes neutras criada a partir da cisão de ativos da Oi e que carrega bens considerados reversíveis, isto é, associados à concessão de telefonia fixa. A Oi permanece como sócia minoritária da V.tal e também como principal cliente, utilizando as redes para prestar o serviço de banda larga para o cliente final.

A busca de um acordo entre a Oi e a Anatel sobre os rumos da concessão de telefonia fixa foi levada para o Tribunal de Contas da União (TCU) em junho do ano passado. As conversas acontecem na Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, que foi criada com o objetivo de buscar soluções de disputas empresariais fora do campo litigioso. Antes de migrar para o TCU, a Oi e a Anatel tinham um processo de arbitragem aberto e que foi temporariamente suspenso.