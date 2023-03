Eurofarma eleva participação na Ocean Drop, de suplementos

Eurofarma fez parceria com a Pfizer/BioNTech para fabricação de vacinas contra o Covid-19 Foto: Marcelo Soubhia/Ag.Fotosite

A farmacêutica Eurofarma fez novo aporte na startup catarinense Ocean Drop, especializada em suplementação alimentar com base em nutrientes marinhos. Foram R$ 15 milhões investidos para reforçar sua atuação no e-commerce e em lojas físicas. Com isso, a Eurofarma amplia a participação na Ocean Drop.

Feito em 2021 por meio da Neuron, Corporate Venture Capital da Eurofarma, o primeiro aporte foi de R$ 4 milhões.

Criada em 2016, a startup tem como marca principal a Ocean Drop, de suplementos altamente concentrados em vitaminas, antioxidantes e minerais baseados em nutrientes marinhos. Já a OMV (Oh Minhas Vitaminas) foi lançada em 2021 e permite personalizar suplementos para cada objetivo e necessidade do consumidor.

Farmacêutica faz aquisições e investe na ampliação de unidades

A companhia tem expandido seu portfólio após a aquisição, no fim do ano passado, dos ativos do Laboratório Canonne, responsável pela marca Valda, e da norte-americana Medimetriks Pharmaceuticals, de medicamentos dermatológicos.

Paralelamente tem investido na ampliação de suas unidades no Brasil, de olho na exportação de medicamentos para os Estados Unidos e na fabricação de vacinas contra o Covid-19 em parceria com a Pfizer/BioNTech. Em 2022, as vendas líquidas da Eurofarma superaram os R$ 8 bilhões.

