Fundo da Caixa destinará valor recorde para projeto socioambiental

Edital que será publicado nesta sexta será o primeiro de dois que somarão R$ 40 milhões. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O maior projeto já realizado pelo Fundo Socioambiental Caixa (FSA Caixa), fomentado com até 2% do lucro ajustado do banco público, vai sair do papel. O primeiro edital da Teia da Sociobiodiversidade, iniciativa criada em parceria com o Fundo Casa Socioambiental, será publicado nesta sexta-feira (25) e vai distribuir R$ 20 milhões aos projetos selecionados. O edital será, oficialmente, anunciado no dia 29 de novembro no Pavilhão do Brasil da 16ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica (COP16) em Cali (Colômbia).

PUBLICIDADE Esse será o primeiro de dois editais, que vão totalizar R$ 40 milhões, e que têm como objetivo financiar atividades econômicas que valorizam a diversidade biológica e cultural de diferentes regiões. Um exemplo são as casas comunitárias de farinha, plantios agroecológicos e da agricultura familiar. No total, o FSA Caixa repassou R$ 53 milhões para o Fundo Casa. Desse montante, os R$ 40 milhões irão para até 400 organizações sociais selecionadas nas duas chamadas públicas. Os outros R$ 13 milhões irão pagar custos de operações presenciais e online para viabilizar e divulgar as chamadas, assim como ações futuras, como a avaliação de impacto dos projetos apoiados. Banco estima que mais de 80 mil pessoas serão beneficiadas por projetos As organizações sociais das cinco regiões brasileiras que serão escolhidas terão um orçamento máximo de R$ 100 mil. O prazo de execução é de até 16 meses. A Caixa estima que mais de 80 mil pessoas serão beneficiadas. De acordo com o banco, os R$ 53 milhões são o maior investimento da história do FSA Caixa e vão colocar a instituição “em um novo patamar de apoio às ações para preservação da biodiversidade brasileira, gerando trabalho e renda às comunidades tradicionais e locais”.

O convênio entre a Caixa e o Fundo Casa Socioambiental foi anunciado no dia 27 de agosto. O projeto Teia da Sociobiodiversidade foi desenhado pelo Fundo Casa, que ao longo de duas décadas apoiou mais de 3 mil projetos com mais de R$ 100 milhões.

