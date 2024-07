Fundo da TRX compra futuro hospital do Einstein no Parque Global

Ilustração da fachada do futuro Hospital Israelita Albert Einstein, que será erguido no Parque Global, complexo imobiliário da construtora Benx na Marginal Pinheiros Foto: TRX

O fundo de investimento imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) comprou uma participação de 70% no projeto de construção da nova unidade do Hospital Israelita Albert Einstein. O negócio saiu por R$ 621,2 milhões, de acordo com comunicado do fundo. O empreendimento fica dentro do Parque Global, um grande complexo que vem tomando forma, com a construção de prédios residenciais, hotel e centro comercial na beira da Marginal Pinheiros, em São Paulo. O projeto é da Benx, incorporadora do Grupo Bueno Netto, que seguirá como sócia minoritária, dona de 30%.

PUBLICIDADE O prédio do futuro hospital será locado para o Einstein em um contrato com duração de 20 anos. Ali funcionará uma unidade de oncologia, com atenção a pacientes e pesquisa médica. O novo centro ocupará uma área de 40 mil metros quadrados e terá 160 leito. A previsão é que sejam feitos em torno de 10 mil atendimentos por ano. As obras do imóvel serão entregues na metade de 2026. Para o fundo da gestora TRX, o movimento marca a entrada em um novo segmento e a diversificação dos investimentos. O veículo é tradicional na compra de imóveis dentro das cidades e locação para grandes varejistas, como Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Grupo Mateus e Leroy Merlin, entre outros. Ao todo, o TRXF11 tem 56 imóveis em 13 Estados. Esse projeto será o primeiro na área médica. No acordo de aquisição, o fundo da TRX desembolsou R$ 5 milhões como sinal e tem outros R$ 160 milhões previstos até dezembro. O restante será quitado de acordo com o cronograma da obra e os termos do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Do lado da Benx, o motivo da venda é ganhar liquidez, com destinação de parte dos recursos para a obra e outra parte para o desenvolvimento da empresa. O Parque Global é o maior empreendimento em construção no País, com um valor geral de vendas na ordem de R$ 14 bilhões. A previsão é de ser totalmente finalizado em 2027.

O Parque Global terá cinco torres residenciais, das quais duas já foram entregues. As demais terminarão as obras em 2024 e 2025. Já o hospital é parte de um centro de inovação, saúde e educação, com outras cinco torres, aí um hotel do Grupo Emiliano, um residencial com serviços sob a bandeira PG Residences e um possível centro de ensino - ainda em estudo. A Benx ainda tem pela frente um shopping center com 63 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL).