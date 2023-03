Fundos ensaiam retomar investimentos em startups com ‘mais estrada’

João Kepler, da Bossa Nova Investimentos: “Não paramos de investir nem na pandemia.” Foto: Bossa Nova

Os investimentos dos fundos de venture capital, aqueles que compram participações em startups e empresas de tecnologia, ensaiam melhora, após forte desaceleração, sobretudo nas companhias com mais estrada. Em fevereiro, foram 107 negócios nos Brasil, mais de três vezes o registrado em janeiro, com 31 operações, e também acima do mesmo mês do ano passado, com 79 transações. Os dados fazem parte de um boletim inédito da Mindset Ventures, que pretende divulgar as estatísticas todo mês.

O relatório aponta que existem atualmente no mundo 1.207 unicórnios, como são chamadas as empresas avaliadas em ao menos US$ 1 bilhão. Juntas, elas valem US$ 3,8 trilhões. Embora o número possa surpreender, o boletim da Mindset mostra que os ajustes nos valores das startups prosseguem.

Valor das empresas caiu

Empresas com um pouco mais de estrada, por exemplo, que eram na média avaliadas em US$ 750 milhões em outubro de 2022, viram seu valor cair para US$ 250 milhões em fevereiro. Em 2021, chegavam a valer mais de US$ 1 bilhão. Para empresas bem novas, as chamadas ‘seed’ (semente), os investimentos dos fundos nunca pararam, afirma o presidente da Bossanova Investimentos, João Kleper Braga. “Não paramos de investir nem na pandemia.” Ele conta que houve ajuste nos aportes nas companhias com mais tempo de existência, nas quais os preços estavam “esticados” e passaram por correção importante desde 2021.

O gestor da Treecorp, que investe em empresas como Petz e a rede de hamburguerias Cabana, Filipe Lomonaco, conta que chegou a ser procurado por empresas com preços “salgados” em busca de investimentos. Esses preços já tiveram ajustes para baixo. Assim, a tendência é que as próximas aberturas de capital sejam feitas com preços mais realistas.

Evento reúne startups e investidores

Em busca de investidores e de visibilidade, mais de 2 mil startups se inscreveram em uma competição do South Summit, evento de empreendedores, investidores e inovação, que acontece esta semana em Porto Alegre, com público esperado de 20 mil pessoas e mais de 900 palestras, com nomes como o sócio-fundador do BTG Pactual, André Esteves, e a empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza. O número de startups inscritas é o dobro da edição do ano passado. Dessas, foram escolhidas 47 finalistas que se apresentarão no evento e, no final, sairão cinco vencedoras.

