Germed passa de 8ª para 4ª maior fabricante de genéricos do País

Germed é parte do Grupo NC, um dos maiores do País. Foto: Sérgio Castro/Estadão

Parte do Grupo NC, uma das maiores multinacionais brasileiras de saúde, o laboratório Germed prevê faturar R$ 1,4 bilhão este ano. No ano passado, a receita foi de R$ 1,2 bilhão, com crescimento de 25% na comparação com 2022. A alta permitiu que a empresa fosse de 8ª para 4ª posição entre as fabricantes de medicamentos genéricos.

Nos últimos quatro anos, a Germed renovou o portfólio, com novas moléculas e extensões de linhas. No último trimestre de 2023, os lançamentos responderam por 12,4% de seus resultados.