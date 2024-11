Grupo Zelo, de serviços funerários, investirá R$ 60 milhões em inovação

Ainda assim, há algo de inédito na investida: a maior parte dos recursos (R$ 47 milhões) será financiada pela agência pública de inovação (Finep), na primeira operação voltada ao setor.

O grupo Zelo foi formado em 2017 a partir da fusão de duas funerárias mineiras e chamou a atenção de investidores profissionais ao apresentar uma tese semelhante à de negócios promissores nos setores mais tradicionais da economia: crescimento via aquisições e consolidação de um serviço pulverizado. A Crescera, que já apostou em empresas como Oba e Estapar, aportou mais de R$ 300 milhões no negócio.

Empresa está presente em 14 Estados

Em sete anos de operação, já foram incorporadas 55 empresas, em 14 Estados do País. Hoje, o Zelo é um dos maiores do setor, com 22 cemitérios e 4 milhões de vidas alcançadas nos planos funerários. No ano passado, faturou R$ 540 milhões e a expectativa é alcançar cerca de R$ 700 milhões neste ano.

A perspectiva é avançar com a agenda de aquisições. O grupo vê a atuação nacional como um diferencial no setor. Também aposta em agregar serviços. No plano funerário familiar, que custa R$ 59,90, por exemplo, há convênios de descontos em farmácias, compras online e serviços de telemedicina.