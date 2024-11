Inpasa é uma das empresas com as quais a Petrobras conversa sobre etanol

A estatal pretenderia evitar parcerias com empresas da área que tem como controladoras outras petroleiras, como BP e Raízen (de Shell e Cosan), apesar de seu tamanho no mercado de etanol que as habilitaria à conversa. Isso fortaleceria a posição da Inpasa.

O Plano Estratégico da Petrobras para 2025-2029 prevê investimento de US$ 2,2 bilhões em etanol num período de cinco anos, além de reforçar as frentes de biodiesel, biometano e manter a previsão de investimentos em biorrefino (US$ 1,5 bilhão).

Empresa quer posição grande no mercado

Segundo o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da estatal, Mauricio Tolmasquim, a Petrobras planeja criar uma joint venture com outra empresa relevante do setor, para ter uma posição grande nesse mercado.

A ideia é produzir cerca de 2 bilhões de litros de etanol ao ano, mas esse volume ainda está em estudo. Tanto etanol de cana-de-açúcar quanto de milho - caso da Inpasa - são cogitados como alternativas.