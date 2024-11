Julius Baer começa a receber propostas para venda de operação no Brasil

O preço é considerado salgado, na avaliação de fontes em bancos e gestoras. Uma das razões principais é que o Julius Baer vem perdendo clientes no Brasil. A instituição chegou a ter perto de R$ 80 bilhões em ativos sob gestão e agora teria cerca de R$ 50 bilhões. Isso exigiria do comprador uma reestruturação da carteira. Outro motivo é que não há tantos compradores para o ativo, pelo fato de o mercado brasileiro ser muito concentrado.

Para reavaliar a operação no Brasil, o grupo contratou o Goldman Sachs para sondar compradores e o Boston Consulting Group para produzir um estudo sobre o mercado local.

País é mercado importante

Em uma recente reunião de conselho do grupo suíço, foi mostrado que o Brasil está entre os 10 mercados mais importantes para o Julius Baer. Mas a mudança de comando da região que controla a operação latino-americana, de Américas (Estados Unidos) para a Ibéria, levou a uma reavaliação dos planos. O próprio comando do grupo mudou, com a renúncia no final de 2023 do CEO Philipp Rickenbacher, em meio a problemas com a exposição forte do banco a um grupo austríaco que pediu recuperação judicial, a Signa Holding.

O Brasil responde por 60% do negócio da América Latina no grupo e os suíços chegaram a considerar uma fusão com outra gestora local, ou compra de um concorrente brasileiro, para ganhar escala. Segundo uma fonte, neste pacote de medidas para reavaliação do negócio, a venda de toda a operação também entrou entre as opções.