Kob negocia levar ‘cartão virtual’ para empresas a 40 novos clientes

A Visa manifestou interesse, inclusive, em levar o modelo para outros países. A Kob criou um sistema em que as transações entre fornecedores e compradores de cadeias de suprimento são pagas por uma espécie de cartão de crédito virtual, com número próprio e limite de crédito pré-aprovado. Neste sistema, a Kob cumpre os papéis tanto de emissora quanto de “maquininha”, e a Visa, de bandeira.

A análise de crédito é feita pela Kob a partir do histórico de transações do fornecedor com cada comprador, o que gera limites de crédito específicos para cada fornecedor. Caso a empresa compradora deixe de pagar, a Kob garante, por meio de um fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC), que o fornecedor vai receber. O FIDC se torna o credor final.

O objetivo é levar às transações entre empresas um mecanismo que transformou o cartão no queridinho do comércio nas compras por pessoas físicas: a garantia de recebimento dos valores mesmo que o detentor do cartão não pague a fatura. O fundador da Kob, Fernando Ribeiro, afirma que o custo para as empresas é de 0,8% por transação. Nas cadeias de fornecimento, há mecanismos que dão essa garantia, como o risco sacado, mas eles são mais caros do que isso.