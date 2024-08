KPMG vê oportunidade e estrutura plataforma para ativos alternativos

Para isso, preparou um estudo bastante profundo sobre o comportamento deste mercado, do ponto de vista dos participantes, contexto, preços e o que esperar daqui para frente.

“Esse é um mercado de centenas de bilhões de reais, que cresce todos os dias”, diz o sócio de turnaround e reestructuring (reestruturação de empresas) da KPMG Brasil, Francisco Clemente. Em seu cálculo estão os créditos inadimplidos no Sistema Financeiro Nacional, precatórios, contas a receber das empresas prestadoras de serviços e indústrias, disputas judiciais e ativos resultantes de processos de recuperação judicial.

Impulso da rentabilidade

O principal motivo do crescimento apontado por Clemente é a rentabilidade que este segmento oferece. Uma das perguntas do estudo revela que os investidores buscam rentabilidade média de 30% a 35% ao ano, com risco medido.

Ele diz ainda que há cinco ou dez anos “talvez contaríamos em uma mão” a quantidade de fundos interessados no investimento neste tipo de ativo. Na pesquisa foram entrevistadas 42 instituições, 52% gestoras. “Tem muito dinheiro na mesa”, acrescenta.