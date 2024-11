Natura e Mitre se unem por marketing e conveniência em condomínios

A Unilever, dona da Omo, foi uma das pioneiras deste movimento, ao lançar, em 2019, lavanderias com a marca do sabão em pó em um modelo de negócio “pay per use” na área comum dos condomínios.Mais recentemente, Carrefour e Ambev decidiram lançar mercadinhos e máquinas de bebidas pensadas especificamente para condomínios. O segmento também é bastante explorado por startups, com atuação mais regional.

No caso da Natura, a proposta é que os empreendimentos tenham áreas específicas para receber os profissionais de estética cadastrados na Bluma (antiga Singu), plataforma da Natura lançada há poucos dias. Nela, os usuários podem solicitar serviços de manicure, cabelo, massagem e depilação em casa. O aplicativo segue a mesma lógica de conectar consumidores e prestadores de serviço, ficando com uma parte da receita, tal qual Uber e Ifood, por exemplo.

Projetos iniciais

Nesta largada, a Mitre e a Natura levarão o projeto para dois empreendimentos, com abordagens diferentes. Um deles é o residencial de alto padrão Haus Mitre, em obra na Rua Itapeva, nos Jardins. Ali haverá uma espécie de loja-modelo da Bluma em um espaço comercial na fachada ativa do edifício, com maior variedade de produtos e serviços, como um spa, voltado tanto aos moradores quanto ao público de fora.

O segundo projeto é o residencial de médio padrão Raízes L’Avenir, em fase de lançamento na Vila Prudente. Neste caso, o espaço de beleza será um salão reservado no condomínio para uso exclusivo dos condôminos e os profissionais solicitados pelo app da Bluma.