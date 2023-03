Neoenergia Elektro negocia crédito de R$ 800 mi com IFC

A Neoenergia Elektro, distribuidora de energia que atende mais de 6 milhões de pessoas em cidades dos Estados de São Paulo e Mato Grosso, negocia um empréstimo de R$ 800 milhões com a International Finance Corporation (IFC), o braço financeiro do Banco Mundial, em Washington.

Os recursos vão ser usados para financiar parte do plano de investimento do grupo para o período 2023/2025, que inclui projetos de expansão, melhorias e automação da rede de distribuição. A Elektro atende mais de 220 cidades e é a 13ª maior distribuidora de energia do Brasil em termos de número de clientes.

Recursos vão ser usados para financiar expansão e melhorias na rede de distribuição Foto: Marcos Arcoverde/Agência Estado

Empréstimo terá critérios sustentáveis

O empréstimo da IFC será por meio de uma operação com prazo de 8 anos, que leva em conta critérios verdes e de sustentabilidade. A operação ainda precisa ser aprovada pela diretoria da instituição, em reunião prevista para o começo de maio. Esse tipo de empréstimo da IFC com critérios verdes e de sustentabilidade deve ser um dos primeiros do setor de infraestrutura no Brasil e do setor de energia da América Latina.

Procurada, a Neoenergia informou que sempre avalia diversas alternativas de diversificação para o financiamento de seus negócios.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 23/03/2023, às 16h29

