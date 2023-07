Neon vai fazer primeira emissão de CDB, com aplicação a partir de R$ 1

Com 23 milhões de clientes, neobanco constatou que maioria migrou das aplicações em poupança para o CDB Foto: Banco Central

A fintech Neon, que atraiu um investimento de R$ 1,6 bilhão do espanhol BBVA no ano passado, chegou a 23 milhões de clientes e vai emitir seu primeiro CDB, com aplicação a partir de R$ 1,00.

Um levantamento realizado pelo neobanco nos primeiros seis meses de 2023, mostrou que mais de 50% dos clientes migraram da poupança para o investimento em CDB, em busca de ganhos maiores.

O Neon, fundado em 2016, vai oferecer o CDB com retorno de 113% do Certificado de Depósito Interfinanceiro (CDI).

