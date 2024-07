Núclea prepara lançamento de tokenização de duplicatas para setembro

Um dos propósitos da atuação da Núclea com ativos digitais é criar uma das principais redes do mercado, que possa estar totalmente integrada às plataformas de liquidação, registro e interoperabilidade atuais e no futuro ao DREX - a moeda digital do Banco Central, em projeto piloto, do qual a companhia participa.

“Estamos começando com duplicatas, mas esperamos ofertar de forma ampla ao mercado a possibilidade de tokenizar diferentes tipos de ativos e recebíveis já a partir de setembro”, diz o vice-presidente de negócios da Núclea, Rodrigo Furiato. O sócio da registradora afirma que a tokenização de ativos é um caminho natural do mercado financeiro e que a Núclea, que já é líder no registro de vários ativos, quer manter esse protagonismo.

A Núclea, uma companhia de capital fechado com 48 bancos sócios, é responsável por 100% dos registros de boletos e 90% da liquidação de transações de débito e crédito de cartões.

