Osten avança em eletrificação e quer chegar a 130 eletropostos até 2025

A previsão é instalar seis eletropostos de carregamento rápido em São Paulo até meados de 2025 e alcançar 130 unidades no total. O investimento soma cerca de R$ 4 milhões. O primeiro eletroposto de carga rápida, com capacidade de 60 kW/h, entrou em operação em maio, na loja Osten na avenida Sumaré, zona Oeste da capital paulista.

O grupo, que faturou R$ 1 bilhão no ano passado, tem também mais de 40 pontos de carregamento em São Paulo em parceria com a BMW, e que passarão a ser gerenciados pela Revo. O plano de expansão inclui parcerias, como a que está em negociação com a Raízen, para a instalação de 20 pontos de carregamento, sendo 10 de 30 kW e 10 de 7,4 kW.





Esta notícia foi publicada no Broadcast+ no dia 21/11/2024, às 14:55.