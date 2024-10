Portuguesa receberá R$ 1 bi para modernizar Canindé e mirar volta à Série A

O projeto prevê a construção de uma arena de patamar similar ao do Allianz Parque, casa do Palmeiras, e da Neo Química Arena, do Corinthians. A ideia é que, além dos jogos da Portuguesa, hoje na distante série D do Campeonato Brasileiro, o espaço também receba atividades de entretenimento, como shows. O estádio Canindé está situado na Marginal Tietê, ao lado da rodoviária de São Paulo, área central da capital, ou seja, num ponto de boa localização no mercado.

Nesse processo, a Portuguesa será transformada em uma Sociedade Anônima de Futebol (SAF), com a Tauá Futebol na gestão completa do clube e de todas as operações relacionadas ao futebol — que incluem a contratação de novos jogadores, com o objetivo de recolocar o clube na série A do Brasileiro.

