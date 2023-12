RaiaDrogasil terá curso próprio de graduação em farmácia

Rede tem 3 mil lojas espalhadas pelo Brasil e disputa profissionais com a indústria Foto: Sergio Moraes/Reuters

Com R$ 31 bilhões de faturamento, quase 3 mil lojas espalhadas pelo Brasil e grande demanda por farmacêuticos, a Raia Drogasil está lançando seu próprio curso de graduação em Farmácia. Ao contrário de outros disponíveis no mercado, ele será voltado para o profissional que trabalha nas lojas e dará ênfase ao atendimento primário de saúde, com a formação específica para prestar serviços aos clientes das farmácias.

Nos cursos tradicionais, os estudantes têm boa parte do treinamento voltado às necessidades da indústria, com quem a Raia Drogasil disputa os profissionais. Criado em parceria com a P15 Educação e Unifia (Centro Educacional Amparense), o curso começará em fevereiro com 200 vagas e terá pelo menos 60% das aulas presenciais.

Em um primeiro momento, somente funcionários da RaiaDrogasil poderão participar do processo seletivo, por meio dos canais internos da empresa. Serão levadas em consideração as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os alunos desembolsarão R$ 250, sendo que a Raia Drogasil pagará parte das mensalidades, que custarão em torno de R$ 600. As aulas presenciais serão em Amparo (SP), no campus da Unifia. Alunos de outras regiões serão deslocados para assistir às aulas.









