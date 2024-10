Rio Bravo negocia prêmio para abrir mão de fatia maior no Higienópolis

Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo Foto: Divulgação

A gestora de investimentos Rio Bravo está negociando receber um possível prêmio para abrir mão - total ou parcial - do seu direito de preferência de compra de participação adicional no Shopping Pátio Higienópolis. A gestora é responsável pelo fundo imobiliário SHPH11, dono de 25,7% do empreendimento.

PUBLICIDADE Do outro lado da mesa, a interessada é a Iguatemi, empresa que já possui 11,5% no shopping e com apetite por aumentar bem mais a sua fatia no bolo. As partes assinaram um memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) para buscar uma convergência sobre a potencial transação. Essas negociações fazem parte do processo de venda das participações da Brookfield nos shoppings Pátio Paulista (55,9%) e Pátio Higienópolis (50,1%), que veio à tona em setembro. Esses são dois dos centros de compras mais valiosos da cidade de São Paulo, e as vendas dessas participações da Brookfield têm potencial para movimentar algo na faixa de R$ 2,5 bilhões a R$ 3 bilhões. Acordo de exclusividade vai até fim de novembro Entre os vários compradores interessados, a Iguatemi largou na frente e fechou um acordo de exclusividade com a Brookfield para arrematar os ativos. O período de exclusividade vale por 30 dias, podendo ser renovado por mais 30. Nessa janela, a Iguatemi negocia o fatiamento dos ativos com outros parceiros de investimentos - como o fundo BB Premium Malls - e com os demais sócios dos shoppings, sendo o principal deles a Rio Bravo.

As conversas devem ter um desfecho até o fim de novembro. A Rio Bravo já avisou que os cotistas do SHPH11 querem avançar no Higienópolis. Esse fundo é antigo, inaugurado em 1999, e cerca de 40% dos cotistas ainda são os mesmos. A maioria deles são pessoas físicas que valorizam o patrimônio e pensam em deixar herança para seus descendentes.

Fundo pode tentar emitir cotas, caso valor não seja interessante

Se o prêmio para abrir mão do direito de preferência na aquisição não for interessante, o fundo imobiliário fará uma emissão de cotas visando levantar algo na ordem de R$ 500 milhões a R$ 600 milhões para arrematar a parte que lhe cabe, isto é, 25,7% sobre a participação de 50,1% do bolo colocado à venda pela Brookfield.

No fim do processo, o SHPH11 pode sair como o novo grande dono do Higienópolis.

A XP já foi contratada como distribuidora da oferta, que será levada ao varejo. Dois anos atrás, o SHPH11 ensaiou uma oferta de cotas de R$ 600 milhões justamente para aumentar sua participação no Higienópolis, mas o processo não seguiu adiante porque a Brookfield desistiu de vender sua parte, retomando agora a busca de compradores.

A Rio Bravo não fez comentários. A Iguatemi informou, em comunicado recente, , que está evoluindo em tratativas a respeito da aquisição de participações nos empreendimentos e que outros parceiros financeiros irão eventualmente participar da operação.

