Salesforce compra 280 mil MWh em créditos de geração de energia renovável

A desenvolvedora de software de gestão Salesforce comprou 280 mil megawatts-hora (MWh) em Distributed Renewable Energy Certificates (D-RECs), créditos de geração de energia renovável distribuída, em países como Índia, Brasil, África Subsariana e no sudeste da Ásia.

O contrato foi fechado com a agregadora de energias renováveis Powertrust, e a expectativa é que a iniciativa permita US$ 65 milhões em investimentos em nova capacidade de geração solar fotovoltaica em mercados considerados não tradicionais para levar energia renovável a comunidades locais.

Plano prevê instalação de pequenas usinas no Amazonas

“Estamos procurando desbloquear um novo mecanismo de aquisição para trazer mais dólares corporativos [para projetos de energia renovável em mercados fora da América do Norte e da Europa, localidades que hoje recebem mais de 95% desse tipo de aporte]. É realmente uma oportunidade de trazer mais investimentos para o restante do mundo”, disse ao Broadcast Energia a gerente sênior em Sustentabilidade da Salesforce, Megan Lorenzen.

No Brasil, especificamente, o projeto abrange a instalação de pequenas usinas que vão beneficiar comunidades no Amazonas e que hoje são atendidas com energia gerada a partir de combustíveis fósseis, como diesel, por exemplo. O objetivo da companhia é que essa iniciativa ajude a reduzir em 50% o consumo de combustível e atenda, num primeiro momento, a mais de mil pessoas.

Segundo o diretor-presidente da Powertrust, Nick Fedorkiw, a empresa procura projetos de alto impacto em várias localidades do mundo. A energia produzida pode atender também instalações de serviços públicos. “Estamos procurando projetos em outras localidades onde o impacto climático e o acesso à energia se unem em pequenos projetos de energia renovável distribuída que ficam bem no limite da rede e podem ser usados para alimentar escolas e hospitais em certas áreas”.

Solução para financiamento de projetos de geração renovável

O executivo afirmou que instrumentos de financiamento corporativo para pequenos projetos de energia são pouco difundidos, mas as D-RECs funcionam como uma solução para permitir que grandes companhias financiem projetos de geração renovável. “É assim que as empresas podem se envolver nesses projetos”, disse. Em outros países, a iniciativa prevê a implantação de uma microrrede de energia solar em Nagaland, no leste da Índia. Lá será atendida uma comunidade que vive isolada nas montanhas, e que terá acesso à eletricidade pela primeira vez.

Na África Subsaariana, será feita a instalação de geração solar e armazenamento em um hospital, para alimentar os ventiladores, equipamentos de suporte e salas de cirurgia. O objetivo é que o sistema ajude a melhorar a confiabilidade da eletricidade e deve reduzir o impacto dos custos com energia no local.

Já no Sudeste Asiático, está prevista a implantação de uma microrrede solar em Bornéu, na Malásia. A região abriga 72% da população rural que não tem acesso à eletricidade. O projeto vai emparelhar um sistema solar com uma instalação micro-hidrelétrica para fornecer energia confiável.

