Santander busca novos clientes investidores com integração da Toro

O banco entrou na Toro em 2020 e assumiu todas as ações este ano. Há um mês, levou as próprias cores à corretora, literalmente: a escultura de touro, símbolo de prosperidade no mercado financeiro, que fica em frente à sede da empresa, em Belo Horizonte, foi pintada de vermelho. Antes, era roxa - assim como a antiga marca da Toro, mas também como o Nubank, que também tem expandido oferta em investimentos.

A Toro complementa a oferta de investimentos do Santander sob a própria marca, para correntistas. A diferença é que a corretora oferece produtos vindos de outras casas do mercado, ou seja, opera como plataforma aberta. Nos últimos quatro anos, os grandes bancos têm buscado essa oferta para evitar que os clientes levem recursos para plataformas como a XP, que trouxeram o conceito para o Brasil. O Itaú abriu a prateleira, enquanto o Bradesco “ressuscitou” a corretora Ágora com esse propósito.

Oferta simples será mantida

O Santander pretende manter a curadoria da Toro. O diretor de Investimentos do banco, Alessandro Chagas, afirma que o objetivo é manter uma oferta simples, para que o cliente entenda o que está sendo oferecido e no quê está investindo da forma mais objetiva possível.

Em 2023, a Toro tinha 1,3 milhão de clientes e R$ 16 bilhões sob gestão. De acordo com o banco, os números seguem crescendo: no terceiro trimestre deste ano, o volume de ativos sob gestão era 90% maior que dois anos antes, e o número de clientes ativos, 35% maior.