São Paulo registra maior nível de locação de escritórios em 7 anos

Os contratos de aluguel (chamada absorção bruta, no jargão do setor) fechados no terceiro trimestre de 2024 chegaram a um pico de 168 mil m², equivalente a cerca de 21 campos de futebol, e 68% maior do que no terceiro trimestre de 2023. Por sua vez, o saldo entre áreas locadas e as áreas devolvidas (absorção líquida) foi de 84 mil m², um salto de 134% na mesma base de comparação anual.

Como resultado da atividade aquecida de locação, o total de áreas vagas nos prédios espelhados da capital paulista recuou de 24,1% um ano atrás para 20,9% neste ano, segundo a consultoria. Isso demonstra que o setor de escritórios está deixando para trás a crise que estourou na pandemia, quando os imóveis foram fechados e tiveram a lotação restrita por um bom tempo, levando as pessoas a trabalhar de casa.

“De lá para cá, o mercado já vinha gradativamente melhorando. E neste ano a retomada foi mais consistente. Acreditamos que a recuperação do mercado pegou tração”, afirma a líder de pesquisa e inteligência de mercado da Newmark, Mariana Hanania, em conversa com a Coluna. Em 2024, a absorção líquida já é 55% maior do que todo o ano de 2023, totalizando 220 mil m².

Isso provém de dois fatores principais, na sua avaliação. O primeiro ponto é que a maior demanda por área de escritório provém da melhora da economia e da geração de empregos, diz Hanania. O segundo ponto é que boa parte das empresas vem reduzindo a jornada de home office e ampliando o expediente presencial. “As empresas voltaram a ter mais confiança na importância da ocupação dos escritórios”, avalia.