Sicoob lança plataforma para que cooperados negociem ações na Bolsa

Cooperativa tinha plataforma para investimentos, mas que só permitia negociar renda fixa. Foto: Divulgação/Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) lançará nesta terça-feira um home broker, plataforma online para a negociação de renda variável. Na prática, os cooperados poderão comprar e vender ações, fundos imobiliários, fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) e Brazilian Depositary Receipts (BDRs, os recibos brasileiros de ações listadas no exterior) sem sair da cooperativa.

O diretor de Operações e Produtos do Sicoob, Marcos Borges, diz que este é um passo importante para fidelizar os cooperados, que ultrapassam os 7 milhões. Dos bancos às plataformas de investimento, fidelização tem sido a palavra de ordem diante da competição acirrada e da consolidação do mercado. O Sicoob já tinha uma plataforma que permitia aplicações em renda fixa.

No home broker, a taxa de corretagem será de R$ 2,10 para ações e BDRs, enquanto as operações com fundos imobiliários e ETFs serão isentas. Em breve, haverá recomendações de investimentos e conteúdos sobre educação financeira.