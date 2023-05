Sompo espera aprovação de venda de carteiras à HDI até julho

Seguradora Sompo .REUTERS/Toru Hanai/File Photo Foto: © Toru Hanai / Reuters / REUTERS

A seguradora Sompo concluiu a separação dos produtos de varejo em uma empresa à parte, que teve a venda anunciada para a HDI no ano passado. Agora, a negociação depende apenas do aval da Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que regula o setor de seguros, para ser concluída. A expectativa é que a aprovação seja dada até julho.

A venda da carteira à HDI foi anunciada no ano passado, e envolve valores superiores a R$ 1 bilhão. A seguradora de origem japonesa decidiu sair de linhas de seguro de varejo ao concluir que não tinha a escala necessária no negócio, que também não é o foco do grupo lá fora. Para a HDI, a compra é uma oportunidade de ganhar impulso em ramos como o automotivo e o residencial.

Serão adquiridas pela HDI carteiras como as de auto, vida, empresarial com limite máximo de garantia de até R$ 30 milhões, residencial e habitacional, entre outras. Os seguros corporativos, que envolvem contratos de grande porte em segmentos como o de energia, passarão ao centro da estratégia da Sompo no País. A companhia espera recuperar o tamanho que tinha antes das vendas ao longo dos próximos três anos.