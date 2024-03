TJSP acompanha STF e não exige transferência de ICMS do mesmo contribuinte

Na decisão inédita, a Plastic Omnium do Brasil foi autorizada a suspender essa transferência de créditos para o destino da venda. O entendimento do TJSP foi no sentido de que a manutenção dos créditos no Estado de origem da mercadoria é consequência lógica da inexistência de fato gerador do ICMS, na transferência interestadual de mercadorias, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Por conta da insegurança jurídica, os contribuintes vêm judicializando a questão e a decisão do TSJP, concedida na noite de ontem, 06, foi a primeira favorável neste sentido. Segundo o escritório Martinelli Advogados, que representou o contribuinte, “exigir a transferência do crédito de ICMS nessa hipótese nada mais é do que restabelecer o cenário anterior ao julgamento em questão, com exigência indireta do imposto. Tanto é que o Estado do Rio de Janeiro já havia rejeitado o Convênio ICMS nº 174/2023, justamente por esse motivo.”





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 07/03/24, às 15h29