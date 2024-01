Venda da Compagás caminha para fase final e deve sair após o carnaval

O ativo vale R$ 2,3 bilhões e tem sido monitorado de perto por grupos do Brasil e do exterior, uma vez que o Paraná é considerado um Estado promissor em termos de crescimento e com capacidade para ampliar a rede de gasodutos. Para a venda, a Copel havia contratado em setembro a XP Investimentos.

Contudo, as negociações caminham para que a Commit, do Grupo Cosan, e a japonesa Mitsui Gás exerçam seu direito de preferência para ficar com a empresa. Cada uma delas tem 24,5% da companhia e, de acordo com pessoas próximas às negociações, têm grande interesse em comprar a participação da Copel.

Concessão vai até 2054

Quem levar a Compagás ficará com um contrato de concessão renovado por 30 anos, ou seja, com vigência até 2054, período no qual a empresa deve investir R$ 2,5 bilhões para expandir a rede de gás canalizado para as 10 grandes regiões do Estado. Atualmente a empresa atua em apenas três: região metropolitana de Curitiba, e regiões de Ponta Grossa e de Londrina, onde atende 53 mil clientes.

Diante desse cenário, o Grupo Infra, que era um dos potenciais compradores não deve oferecer proposta pela distribuidora de gás paranaense. De acordo com fontes do mercado, a empresa está focada na possibilidade de adquirir parte dos ativos que eram da Gaspetro e que a Compass precisará vender para cumprir com acordo feito com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Coluna apurou que a empresa aguarda por uma definição dessa questão até a próxima quarta-feira, 24.