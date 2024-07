Venda do Riosul tem nova reviravolta, e Iguatemi compra 16,6% do shopping por R$ 360 milhões

Shopping Rio Sul, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro FOTO WILTON JUNIOR/ESTADAO Foto: Wilton Junior/Estadão

A negociação para venda do shopping Riosul teve nova reviravolta, mas desta vez, com um ponto final. A Iguatemi e o fundo BB Premium Malls se uniram à Combrashop, dona de 46% do empreendimento, e fecharam nesta segunda-feira, 8, a compra a participação de 54% que foi colocada à venda pela Brookfield, deixando para trás outras empresas e fundos concorrentes. Agora falta só aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O movimento marca o retorno da Iguatemi ao Rio de Janeiro. A companhia deixou a cidade em 2012, quando vendeu o shopping Boulevard Rio. Agora, além de sócia do RioSul, será também administradora do espaço. Já o BB Premium Malls está selando a sua primeira compra. O fundo foi criado neste ano para prospectar oportunidades de investimentos orientados pela Iguatemi.

PUBLICIDADE O Riosul, que estava em jogo, é um dos shoppings mais importantes do Rio de Janeiro, localizado em Botafogo, uma área de alto poder aquisitivo. A notícia da venda atraiu vários interessados. Em abril, a revelou a proposta firme feita à Brookfield por um consórcio formado por Allos - maior empresa de shoppings do País - e por fundos de BTG Pactual, Capitânia, XP e Vinci. A venda da parte da Brookfield no Riosul foi, finalmente, assinada na tarde desta segunda-feira, 8, por R$ 1,080 bilhão. Na nova divisão, a Combrashop, de famílias investidoras do setor, como os Gurtensten, Soifer e Teig, ficou com uma pequena fatia adicional que a tornou controladora, com 50,1%. O fundo BB Premium Malls terá 33,3% (pelo valor de R$ 722 milhões), e a Iguatemi, 16,6% (R$ 360 milhões). O negócio caminhava para o fechamento até que a Combrashop decidiu exercer o direito de preferência na compra quase na última hora, em junho. Nas semanas seguintes, elas convidara para entrar no negócio a Iguatemi, da família Jereissati, uma velha conhecida. O que pesou aí foi a marca reconhecida da Iguatemi e sua experiência em shoppings voltados ao público de alta renda. A Iguatemi terá, agora, a oportunidade de se restabelecer no Rio de Janeiro e levar para o Riosul a sua capacidade de revigorar os shoppings nas quais é investidora. Isso deve ocorrer por meio da diversificação do mix de lojistas e da atração de marcas de luxo com quem tem histórico de parcerias - assim como já fez, por exemplo, com o shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, onde é sócia minoritária.

Nos próximos anos, a Iguatemi tem, inclusive, a chance de ampliar a sua fatia no Riosul. Isso porque o regulamento do BB Premium Malls prevê a possibilidade de vender os shoppings para a própria Iguatemi a partir do seu segundo ano de funcionamento.

Depois desta aquisição, o fundo BB Premium Malls segue com poder de fogo para realizar novas investidas ao lado da Iguatemi, uma vez que conservará um bom montante em caixa. Vale lembrar que na sua oferta inicial de cotas captou R$ 990 milhões.

A Brookfield zerou sua participação no RioSul, dentro da já anunciada estratégia de deixar o mercado brasileiro de shoppings. Restam agora duas unidades, que devem ser colocadas à venda nos próximos meses: Pátio Higienópolis e Pátio Paulista. Essas serão as cenas dos próximos capítulos.

BTG Pactual, Bradesco BBI e Safra atuaram como assessores financeiros.