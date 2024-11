Com investimento bilionário, ArcelorMittal inaugura expansão na Unidade de Santa Catarina

A ArcelorMittal, maior produtora de aço no Brasil, inaugurou no último dia 13 a ampliação de sua Unidade de Vega, localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Com investimento de R$ 2 bilhões iniciado em 2021, o projeto coloca a unidade entre as usinas produtoras de aço mais avançadas do mundo e inaugura uma nova fase para a indústria no País.

Unidade de Vega, localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina, foi ampliada Foto: Divulgação/ ArcelorMittal

O projeto contemplou a instalação de uma nova linha de galvanização e recozimento contínuo, elevando a capacidade instalada da unidade de 1,6 milhão de toneladas para 2,2 milhões de toneladas por ano. Além do aumento de produção, a unidade passará a fabricar o Magnelis®, um aço de alta resistência à corrosão, exclusivo da ArcelorMittal, voltado para aplicações em energia renovável, agricultura e construção civil. A planta catarinense é a primeira fora da Europa a produzir essa solução inovadora.

Continua após a publicidade

“Essa obra de expansão reflete a decisão estratégica do Grupo de ampliar a produção no País, desenvolver aços tecnológicos e competitivos e agregar valor ao nosso portfólio”, comentou Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.

Inovação e Sustentabilidade

O Magnelis® é revestido por uma liga de zinco, alumínio e magnésio, que confere ao aço uma proteção regenerativa contra corrosão. Isso garante maior durabilidade a produtos utilizados em painéis solares, estufas agrícolas, defensas metálicas e outros equipamentos expostos a condições extremas.

Continua após a publicidade

A ampliação também incluiu tecnologias de ponta, como o sistema combiline, que combina diferentes processos para flexibilizar a produção e atender rapidamente às demandas do mercado. Segundo a empresa, a unidade catarinense agora é referência mundial em laminação e galvanização de aços planos de alto valor agregado.

Impactos econômicos e sociais

Com a inauguração, foram criadas 350 novas vagas permanentes, com mais de 1.300 empregos diretos na unidade. O impacto também é significativo na economia local, consolidando São Francisco do Sul como um polo produtor de aço no País. Desde sua inauguração em 2003, Vega já recebeu R$ 4,5 bilhões em investimentos e é reconhecida por práticas de responsabilidade social e ambiental, como a certificação internacional ResponsibleSteel™.

Continua após a publicidade

ArcelorMittal é a maior produtora de aço no Brasil Foto: Divulgação/ ArcelorMittal

Aço do futuro e energia limpa

A expansão da planta catarinense faz parte de um pacote de investimentos de cerca R$ 25 bilhões que a ArcelorMittal destinará ao Brasil até 2028. O montante, o maior já realizado pela indústria do aço no País, abrange ampliações, modernizações tecnológicas e iniciativas de geração de energia renovável.

Continua após a publicidade

Com foco no mercado automotivo e de energia solar, a ampliação da Unidade de Vega reforça a posição do Brasil como referência global na produção de aços sustentáveis. “Este é um investimento que coloca a Unidade de Vega em um novo patamar competitivo, com capacidade para produzir aços que abrem novas perspectivas de mercado. Isso fortalece a presença da ArcelorMittal no país e, também, a economia industrial de Santa Catarina”, destacou Jorge Adelino, vice-presidente de Operações da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.