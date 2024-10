Governança climática revela oportunidades de negócio ao antecipar riscos, dizem especialistas

O tema foi debatido em um dos painéis da 25ª edição do Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), nesta terça-feira, 8, em São Paulo. Com a mediação do presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam), Carlos Bocuhy, as conselheiras Denise Hills, pioneira dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) pela ONU em finanças sustentáveis, e Jandaraci Araujo, cofundadora do Conselheira 101, apontaram estratégias necessárias para pôr a governança climática em prática.

De acordo com Hills, a natureza é uma parte interessada (stakeholder) muito relevante para as empresas. Desse modo, entender a materialidade dos impactos das mudanças climáticas e quais mudanças sociais e ambientais vão afetar a viabilidade de um negócio deve ser considerado o “novo básico” para as companhias.