Como a agenda comercial protecionista de Trump pode beneficiar amigos e punir rivais

WASHINGTON - As tarifas abrangentes que o presidente eleito Donald Trump impôs em seu primeiro mandato sobre metais, máquinas, roupas e outros produtos estrangeiros tinham como objetivo causar o máximo impacto em todo o mundo. Elas buscavam fechar fábricas estrangeiras, reformular as cadeias de suprimentos internacionais e forçar as empresas a fazer grandes investimentos nos Estados Unidos.

Mas, para muitas empresas, as consequências mais importantes das tarifas, decretadas em 2018 e 2019, ocorreram a apenas alguns quarteirões da Casa Branca.

Enquanto Trump lança tarifas novas e potencialmente mais caras, muitas empresas já estão tentando obter alívio. Foto: Evan Vucci/AP

PUBLICIDADE Diante da resistência das empresas que dependem de produtos estrangeiros, o governo Trump estabeleceu um processo que permitiu que elas solicitassem isenções especiais. Os riscos eram altos: uma isenção poderia livrar uma empresa de tarifas de até 25%, o que poderia lhe dar uma grande vantagem sobre os concorrentes. Isso desencadeou um esforço de lobby rápido e, muitas vezes, bem-sucedido, especialmente por parte dos escritórios de advocacia mais caros da K Street em Washington, que acabaram solicitando centenas de milhares de isenções tarifárias. O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, que lidou com as exclusões para as tarifas da China, recebeu mais de 50 mil solicitações, enquanto o Departamento de Comércio recebeu quase 500 mil solicitações de exclusão para as tarifas sobre aço e alumínio. Enquanto Trump lança tarifas novas e potencialmente mais caras, muitas empresas já estão tentando obter alívio. Advogados e lobistas em Washington dizem que estão recebendo um fluxo de solicitações de empresas que querem contratar seus serviços, mesmo antes de ficar clara a extensão total dos planos tarifários do presidente eleito.

Em seu primeiro mandato, Trump impôs tarifas de até 25% sobre mais de US$ 300 bilhões em produtos chineses e de 10% a 25% sobre aço e alumínio de diversos países, incluindo Canadá, México e Japão.

Trump e o presidente da China, Xi Jinping, em 2019; americano ameaça impor tarifas mais altas para produtos chineses. Foto: Susan Walsh/AP

Desta vez, Trump ameaçou impor uma tarifa de 60% ou mais sobre a China, e tarifas de 10% a 20% sobre a maioria dos outros países. Ele também sugeriu que fossem visadas empresas ou setores específicos.

Ainda não está claro quais desses planos ele pretende levar adiante, e ele não esclareceu se mais uma vez ofereceria às empresas exclusões das tarifas. Na sexta-feira, Trump anunciou que havia escolhido Scott Bessent, um bilionário gestor de fundos de hedge, como seu secretário do Tesouro. Bessent descreveu as tarifas de Trump como uma estratégia de negociação para garantir melhores acordos de livre comércio, sugerindo que ele pode favorecer uma política tarifária menos agressiva.

Embora Trump tenha prometido muitas vezes “drenar o pântano” em Washington, alguns argumentaram que essas regras comerciais fizeram o oposto. O rastreamento feito pela OpenSecrets, uma organização sem fins lucrativos, mostrou que o número de clientes que fazem lobby no Congresso sobre questões comerciais aumentou consideravelmente depois que Trump assumiu o cargo, crescendo mais de 50% desde 2016 e atingindo um recorde em 2019.

Um estudo econômico recente também encontrou evidências de que as autoridades de Trump usaram o processo de isenção para recompensar seus apoiadores e punir os oponentes.

O estudo, que analisou quase 7 mil solicitações de empresas, constatou que um aumento nas contribuições anteriores para os republicanos aumentou a probabilidade de uma empresa receber uma isenção. Um histórico de contribuições anteriores para os democratas, por sua vez, diminuiu as chances de uma empresa ganhar uma isenção lucrativa.

Jesus Salas, professor da Universidade de Lehigh e um dos autores do estudo, chamou o processo de exclusões de “um sistema de espólio muito eficaz”.

“Não me surpreenderia nem um pouco se isso acontecesse novamente”, disse ele.

Simon Johnson, economista britânico-americano que ganhou o Prêmio Nobel no mês passado, disse que tarifas mais altas poderiam levar as empresas a enfatizar “muito mais jogos de azar e muito mais esforço para jogar com o sistema e obter vantagens especiais”, em vez de “se concentrar em se tornar mais produtivo e criar mais empregos”.

Alguns especialistas em comércio dizem que Trump e seus assessores poderiam optar por não oferecer exclusões, argumentando que as empresas já tiveram tempo suficiente para transferir as fábricas para fora da China. O governo Biden manteve as tarifas de Trump, mas gradualmente reduziu os processos de exclusão para as tarifas da China, enquanto continuou a concedê-las para as tarifas sobre aço e alumínio.

Por outro lado, dizem os especialistas em comércio, se não houver exclusões para as futuras tarifas de Trump, os impostos poderão prejudicar as fábricas americanas que talvez não consigam comprar determinadas peças e componentes fora da China.

Uma grande tarifa sobre esses produtos poderia convencer os fabricantes de que faz mais sentido econômico instalar suas fábricas totalmente fora dos Estados Unidos. Isso prejudicaria o objetivo central das tarifas de Trump, que é incentivar as empresas a fabricar seus produtos nos Estados Unidos. No primeiro mandato de Trump, as autoridades argumentaram que seu sistema de exclusões ofereceria alívio às empresas nos casos em que a tarifa prejudicasse os interesses americanos ou quando não houvesse produtos substitutos disponíveis fora da China. Mas para muitos críticos, as decisões do governo sobre as exclusões muitas vezes pareciam misteriosas e arbitrárias. Isenções tarifárias foram concedidas a Bíblias, mas não a livros didáticos, ao salmão, mas não ao badejo, a assentos de carro para crianças, mas não a berços de bebês. As decisões não estavam sujeitas a apelação. Muitas empresas de pequeno porte reclamaram que não tinham os recursos ou o entendimento de Washington para apresentar quaisquer exclusões, enquanto algumas empresas apresentaram mais de mil solicitações sozinhas.

Os escritórios de advocacia que contam com ex-funcionários do governo Trump aumentaram suas listas de clientes. O escritório de um congressista enviou uma carta às autoridades de Trump questionando por que o legislador deveria apoiar a legislação de escolha do governo enquanto certas exclusões para empresas em seu distrito ainda não haviam sido aprovadas, segundo uma investigação da ProPublica.

Os executivos-chefes também exerceram sua influência: Tim Cook, da Apple, fez lobby repetidamente com o presidente Trump para afrouxar as restrições de seu governo ao comércio com a China e garantiu isenções para o iPhone e outros produtos da Apple.

Outras empresas puderam apresentar objeções à solicitação de qualquer empresa, e algumas ficaram desanimadas ao ver seus concorrentes se manifestarem contra suas solicitações.

Nicole Bivens Collinson, que presta consultoria a clientes sobre comércio na Sandler, Travis & Rosenberg, disse ter visto exemplos em que as empresas conspiraram com parceiros comerciais para apresentar objeções a pedidos de isenção tarifária feitos por concorrentes. “Isso acontece, mas é difícil de provar”, disse ela.

Parte do problema para o governo foi o grande volume de solicitações. Embora as administrações anteriores tenham oferecido processos de exclusão ao longo dos anos, não havia nenhum processo na época, então as autoridades de Trump tiveram que criar um rapidamente.

As agências governamentais com pouca equipe foram rapidamente sobrecarregadas por dezenas de milhares de solicitações. O solicitante mais prolífico, a Alloy Tool Steel, fez quase 40 mil solicitações de exclusões.

Investigações posteriores constataram injustiças no processo. Em 2019, o inspetor geral do Departamento de Comércio descobriu que havia “a aparência de influência imprópria na tomada de decisões”. No Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, uma investigação do governo encontrou “inconsistências” nas decisões e falta de transparência.

Um processo igualmente desigual ocorreu com os agricultores que foram prejudicados pelas tarifas de Trump. Em 2019, seu governo começou a aprovar dezenas de bilhões de dólares para compensar as perdas dos agricultores com suas guerras comerciais, que provocaram retaliação da China e de outros países.

Um órgão de fiscalização do governo descobriu que os pagamentos favoreciam as fazendas do Sul em detrimento das de outras áreas, davam pagamentos mais altos aos agricultores de algodão do que aos agricultores de outras culturas e canalizavam mais dinheiro para as grandes fazendas do que para as pequenas. Outro estudo mostrou que muitos pagamentos foram destinados aos produtores de trigo, apesar de suas remessas relativamente baixas para a China.

Alguns advogados e empresas dizem que as exceções ainda são muito necessárias e que o sistema se tornou mais sistemático e ordenado com o passar do tempo.

“Na minha opinião, isso está se tornando a forma de fazer negócios”, disse Ludmilla Kasulke, sócia da Squire Patton Boggs. Ela disse que as empresas estão se preparando para tirar o melhor proveito de quaisquer tarifas e exclusões que possam estar disponíveis.

“As empresas e as partes interessadas estarão pensando - deveriam estar pensando - onde estarão esses vários pontos de articulação, onde terão a oportunidade de defender seus interesses”, disse ela.