Os muitos contrastes dos Emirados Árabes, ricos em petróleo, anfitriões da conferência do clima

The Washington Post - Mesmo antes dos visitantes saírem da área de restituição de bagagens, eles têm uma noção da visão que os Emirados Árabes Unidos querem projetar: uma imagem do tamanho de um outdoor mostra fileiras de painéis solares que se estendem pelo deserto. Os líderes do país falam de uma transição “inovadora” para uma economia verde. Até mesmo a empresa petrolífera dos Emirados Árabes Unidos se apresenta como uma pioneira consciente do clima, com um plano para ser net zero até 2045.

Mas no país que está sediando as negociações sobre o clima global deste ano, a COP 28, a definição do que significa ser verde vem com algumas ressalvas.

Isso porque esse Estado do Golfo, em águas a quilômetros da costa, está aumentando sua capacidade petrolífera como nunca antes. Ele está construindo ilhas artificiais, com subsidiárias dragando areia e transportando rochas, para usá-las como pontos de parada para bombear petróleo bruto de algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Sua ambição é fornecer petróleo ao mundo enquanto houver demanda.

“Gostaria que o mundo pudesse funcionar com energias renováveis amanhã. Mas a realidade não é essa”, disse Musabbeh Al Kaabi, diretor executivo de soluções de baixo carbono e crescimento internacional da Adnoc, a empresa estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos.

Concentração de guindastes em canteiros de obras na cidade de Dubai,nos Emirados Árabes Unidos; riqueza do petróleo impulsionou desenvolvimento da cidade Foto: Satish Kumar / Reuters

Por ser uma nação com recursos vastos e valiosos, os Emirados Árabes Unidos acreditam que estão bem posicionados para reunir nações igualmente ricas para fazer parte da solução climática, ajudando a financiar a revolução da energia limpa. No entanto, como muitos outros países petrolíferos, seus investimentos em energias renováveis e outros projetos sustentáveis são insignificantes em relação ao que está sendo investido na extração de combustíveis fósseis e na tecnologia de captura de carbono que poderia prolongar o uso de combustíveis fósseis por décadas.

Em resumo, os Emirados Árabes Unidos estão pressionando por um mundo verde que ainda pode ter seu petróleo. É por isso que os Emirados Árabes Unidos são um anfitrião tão polêmico para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática em Dubai - conhecida como COP28 - que começa em 30 de novembro.

Os Emirados Árabes Unidos são um país de apenas 10 milhões de habitantes, vibrante e ambicioso, cheio de paradoxos. Tem paisagens urbanas reluzentes construídas pela riqueza do petróleo e um presidente que disse que o fim do petróleo seria motivo de comemoração. O país tem empreendimentos ecologicamente corretos - com galinheiros e hortas - que se espalham pelos subúrbios e, ao mesmo tempo, produzem uma das maiores pegadas de carbono per capita do mundo.

Eles também têm pistas de esqui cobertas a quilômetros de distância das mega redes solares recém-construídas. Tem verões de calor cada vez mais perigoso e sedia conferências em que os palestrantes discutem sustentabilidade e se refrescam com ar-condicionado externo.

Outrora um posto avançado inóspito para fazendeiros nômades e mergulhadores de pérolas, é um país que mudou ao longo de sete décadas, talvez tanto quanto qualquer outro na Terra.

E muitos de seus contrastes estão convergindo na COP. Para liderar o processo, o país nomeou Sultan Al Jaber, um executivo de óculos e notoriamente exigente, com vários cargos. Uma de suas funções é presidir o braço renovável dos Emirados Árabes Unidos, conhecido como Masdar. Ele também é o executivo-chefe da Adnoc.

No período que antecedeu a COP, Al Jaber argumentou que as empresas de petróleo e gás têm um papel “central” a desempenhar na solução dos desafios do planeta, devido à sua experiência e escala. Um grupo de mais de 100 legisladores dos EUA e da Europa escreveu em uma carta conjunta que sua nomeação corre o risco de “minar as negociações” e que os poluidores têm um “interesse financeiro em manter o status quo”.

Al Jaber retrata os EAU como o melhor transformador da região, com planos de expansão solar, produção de hidrogênio verde e, até 2050, o status de neutralidade de carbono. Os defensores das políticas do país dizem que ele está influenciando a transição mundial muito além de seu papel como anfitrião da COP, investindo em projetos renováveis em outros lugares e pressionando os vizinhos regionais que têm sido mais lentos para investir em renováveis.

“Não estamos nos esquivando da transição energética”, disse Al Jaber. “Na verdade, estamos correndo em direção a ela.”

Dubai receberá diversos líderes mundiais durante a COP 28 Foto: REUTERS/Amr Alfiky

Embora a economia dos Emirados Árabes Unidos não seja mais predominantemente dependente do petróleo - os combustíveis fósseis respondem por cerca de 30% do produto interno bruto - a empresa petrolífera de Al Jaber desempenha um papel de grande importância.

O petróleo da Adnoc ajuda a tornar os Emirados Árabes Unidos o sétimo maior produtor do mundo, responsável por cerca de 4% do suprimento global. A Adnoc patrocina eventos ecológicos, envia seus funcionários para os altos escalões do governo dos EAU e ajudou a lançar um programa universitário voltado para a transição de energia limpa. Seu logotipo de falcão está no topo de vários edifícios altos no centro de Abu Dhabi.

Como a empresa está tão envolvida com o país e devido às restrições governamentais à liberdade de expressão, a Adnoc - e seus planos de expansão - enfrenta pouco escrutínio interno. Mesmo aqueles que falam em segundo plano admitem que a empresa apresenta um argumento convincente de que, enquanto o mundo precisar de petróleo, ele também poderá ser da Adnoc.

A empresa tem um dos petróleos mais eficientes em termos de carbono do mundo. Isso se deve, em parte, à sorte da geografia: Seus campos de petróleo estão relativamente próximos da costa, em águas baixas e de acesso relativamente fácil. A empresa também credita anos de investimentos em medidas de eficiência e está realizando um grande trabalho de infraestrutura, colocando centenas de quilômetros de cabos subaquáticos que conectarão a energia solar e a energia nuclear às suas instalações offshore, incluindo as ilhas artificiais.

Em resumo, a Adnoc em breve estará perfurando petróleo com a ajuda de energia renovável. Ela também se compromete a eliminar as emissões de metano até 2030.

As iniciativas para reduzir as emissões são quase uma “licença para operar”, disse Al Kaabi, o funcionário da Adnoc.

Muitos dos maiores produtores de combustíveis fósseis - tanto estatais quanto públicos - estão correndo para usar os lucros recordes recentes e explorar recursos antes que o mercado possa diminuir com o aumento das energias renováveis. Oliver Connor, analista de energia que acompanha o setor de combustíveis fósseis para o Citi, disse que nenhuma das grandes empresas quer deixar a riqueza potencial “no chão”. No ano passado, a Adnoc decidiu aumentar sua meta de capacidade de produção até 2027 para 5 milhões de barris por dia, em comparação com os cerca de 4,65 milhões atuais.

A Adnoc argumenta que o petróleo deve desempenhar um papel de ponte à medida que as energias renováveis entram em operação e, nos Emirados Árabes Unidos, os observadores do setor de energia ridicularizam a noção de uma rápida redução gradual dos combustíveis fósseis como ingênua e até mesmo perigosa. Eles afirmam que as consequências da invasão russa ofereceram uma prévia dos choques de preços e do pânico que ocorreriam com a escassez generalizada de energia.

Mas esse impulso do petróleo vai contra o que os principais cientistas do clima dizem que deve acontecer - uma rápida redução nas emissões de carbono e outros gases de efeito estufa para evitar os piores impactos esperados do aquecimento global. Embora a Adnoc enfatize a promessa da tecnologia de captura de carbono - e esteja investindo pesadamente na expansão de sua capacidade - no momento, a empresa tem uma capacidade de captura, na forma de um projeto em uma usina siderúrgica, equivalente a uma pequena parte de suas emissões.

Outras empresas enfrentaram dificuldades para aumentar essa tecnologia e, mesmo na melhor das hipóteses, a Adnoc não estará capturando emissões em uma escala maior até a última parte da década. Enquanto isso, as pesquisas sugerem que o mundo ainda tem entre seis e nove anos, nos níveis atuais de emissões, antes de emitir dióxido de carbono suficiente para ultrapassar a marca de 1,5 grau Celsius, uma meta incluída no acordo de Paris.

As políticas dos Emirados Árabes Unidos, e especificamente os planos de petróleo da Adnoc, “não são compatíveis com 1,5 grau”, disse Mia Moisio, analista do New Climate Institute que acompanha as políticas climáticas em nível nacional.

Nesse sentido, a Adnoc dificilmente se destaca entre as empresas petrolíferas.

Mas a Adnoc é a única cujo CEO, na qualidade de presidente da COP, chamou a meta de 1,5 grau Celsius de “estrela do norte” e uma meta que precisa ficar “dentro do alcance”.

Os Emirados Árabes Unidos são uma nação de obras de arte, incluindo o arranha-céu mais alto do mundo em Dubai. No entanto, quando se trata de entender até que ponto o país pode estar à altura de suas aspirações ecológicas - e como separar a propaganda da realidade - um local é particularmente instrutivo. Trata-se de um pedaço de terra de 2,5 milhas quadradas próximo ao aeroporto de Abu Dhabi, uma cidade idealizada em 2006 como o início simbólico de uma diversificação do petróleo. A missão foi apoiada pelo príncipe herdeiro e liderada por Al Jaber, que disse: “não há nada parecido com isso no mundo”. O objetivo era a primeira cidade do mundo com zero carbono e zero desperdício.

“Foi ousado e visionário”, disse Steve Geiger, um dos primeiros funcionários por trás do projeto, que agora dirige um grupo de consultoria e investimento em transição energética. “Estávamos fazendo algumas afirmações muito grandes.”

“Incrível, não é?”, disse o então presidente George W. Bush, ao ver as projeções da cidade, dizendo que os Emirados Árabes Unidos estavam na “vanguarda da mudança tecnológica”.

Dezessete anos depois, Masdar City, como o local é conhecido, não atingiu totalmente suas metas. Ela deveria ter sido concluída em 2016; em vez disso, tem um núcleo de edifícios residenciais e de escritórios concluídos, com um restaurante tailandês, uma cafeteria artesanal e um shopping center, cercado por guindastes e equipamentos pesados.

A cidade deveria ser um lar e um local de trabalho para 90 mil pessoas; em vez disso, o número é de 15 mil, dois terços dos quais se deslocam para o trabalho em carros que consomem muita gasolina. A esperança era ter um ciclo virtuoso de reutilização, mas os engenheiros perceberam que até mesmo a dessalinização da água exigiria um nível de energia limpa que não seria possível, a não ser cobrir Abu Dhabi com painéis solares.

Mesmo agora, entre dezenas de edifícios, apenas três - em construção ou quase concluídos - estão programados para serem neutros em carbono, produzindo pelo menos a mesma quantidade de energia que consomem. Os outros edifícios, mesmo aqueles com painéis solares, precisam obter energia da rede mais ampla do país.

“Percebemos rapidamente que o conceito original era inviável”, disse Chris Wan, diretor associado de sustentabilidade da cidade.

Os benefícios que a Cidade de Masdar proporcionou são mais sutis, incluindo lições sobre arquitetura inteligente em um clima quente. Em um passeio matinal pela cidade, Wan e seu colega Steve Severance mostraram detalhes que ajudam a reduzir o consumo. Telhados em forma de chapéu de sol, abaixados no leste e no oeste, que permitem a entrada de luz solar, mas não diretamente. Escadas lindas e onduladas, posicionadas no centro para incentivar a caminhada em vez do uso de elevadores. Túneis de vento construídos intencionalmente que ajudam a fazer com que Masdar City pareça 10 graus mais fria do que o centro de Abu Dhabi.

“Está fazendo 92 graus (ºF ou 33º C) neste momento”, disse Severance. “Estamos do lado de fora há horas. E Chris está usando uma jaqueta.”

Perto do final do passeio, Severance refletiu sobre o caminho sinuoso que Masdar City percorreu - um caminho retardado por concessões pragmáticas e tecnologias que fracassaram, mas também impulsionado às vezes por ideias que surgiram apenas mais tarde, nunca consideradas nos projetos iniciais. O caminho dos Emirados Árabes Unidos para zero emissões de carbono, disse ele, pode se desenrolar da mesma forma.

Ele contou uma história sobre os carros da cidade de Masdar.

Inicialmente, a cidade pretendia usar veículos autônomos semelhantes a cápsulas, movendo-se ao longo de trilhos fixos, para ajudar as pessoas a se locomoverem. Os arquitetos fizeram a escolha estética de elevar a cidade em uma plataforma, permitindo que os pods operassem um nível abaixo, na sombra - uma escolha fortuita, pois suas baterias teriam dificuldades no calor dos Emirados Árabes Unidos.

“Essa é a tecnologia pré-iPhone”, disse Severance sobre os veículos em forma de casca de ovo.

Petróleo não responde pela maior parte da economia dos Emirados Árabes Unidos, mas ainda é o principal produto de exportação do país Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Naturalmente, eles não funcionaram como planejado, embora a cidade ainda tenha nove deles. A tecnologia de EV decolou. A ideia da plataforma foi abandonada no meio do caminho, com a construção voltando ao nível do solo. E agora a cidade faz uso de todos os tipos de métodos de transporte limpos, incluindo carrinhos de golfe.

Quando Severance e Wan se despediram, voltaram ao trabalho em scooters elétricas.

Até 2050, os Emirados Árabes Unidos dizem que alcançarão em todo o país um status que, por enquanto, se aplica a esses três edifícios em Masdar City: neutralidade de carbono. Nenhum outro Estado do Golfo tem uma meta líquida zero mais ambiciosa e, para chegar lá, o país teria de fazer mudanças radicais, limpando seu setor, aumentando a eficiência energética de seus arranha-céus de vidro, criando mais transporte exclusivamente elétrico, capturando carbono da atmosfera e construindo capacidade solar em uma escala surpreendente.

“Sem dúvida, haverá alguns avanços radicais”, disse Robin Mills, um consultor de energia que mora em Dubai. “Muita coisa vai mudar nos próximos 27 anos.”

Mas uma coisa que não precisaria acontecer é uma ruptura com o petróleo.

Isso porque, no sistema global de rastreamento dos impactos climáticos que antecede as principais conferências sobre o clima, os países que extraem combustíveis fósseis são responsabilizados apenas pelas emissões que vêm de dentro de suas próprias fronteiras - não do uso final real do petróleo, desde que ele seja exportado.

Essas emissões, provenientes do uso em carros, residências ou na rede de energia, são muito mais altas do que as provenientes da perfuração e do processamento. Até mesmo uma empresa como a Adnoc pode trabalhar para atingir sua própria meta líquida zero, enquanto atua efetivamente como uma empresa exportadora de emissões.

De acordo com o Climate Action Tracker, um grupo de pesquisa independente, a Adnoc, entre 2016 e 2020, exportou uma média anual de 570 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono para outros países - mais de 1% do total global e mais de duas vezes as emissões emitidas nacionalmente pelos Emirados Árabes Unidos.

Especialistas em clima dizem que esse recurso de contabilidade de emissões não é uma brecha: Os consumidores que estão usando e criando uma demanda por combustíveis fósseis também devem ser responsabilizados. Mas isso também significa que os maiores países produtores de combustíveis fósseis e os maiores produtores podem parecer que estão no caminho para o zero net e, ao mesmo tempo, garantir que as emissões sejam direcionadas para outro lugar.

“Isso de fato começa em casa. Mas precisamos analisar o quadro do consumo global”, disse Connor, do Citi.

A única maneira de realmente eliminar as emissões até 2050 é se o mercado de petróleo encolher significativamente e um grupo cada vez menor de empresas tentar atender à demanda cada vez menor.

Mas quem decide quais empresas podem competir para estar entre os últimos fornecedores? E se todos não concordarem? Além disso, dadas as projeções conflitantes sobre a demanda de petróleo nas próximas décadas, e se a demanda não diminuir?

“É um risco natural e difícil de classificar”, disse Steve Griffiths, vice-presidente sênior da Khalifa University em Abu Dhabi.

Na entrevista na sede da Adnoc, Al Kaabi defendeu que sua empresa seja um desses últimos fornecedores, quando chegar o momento.

Ele disse que a Adnoc estava adotando “todas as práticas necessárias” para “manter nossa vantagem competitiva” e que seu petróleo tinha a segunda menor intensidade de carbono de qualquer produtor, apenas uma fração atrás da Equinor da Noruega. Ele disse que o petróleo do mundo, até a última “molécula” usada, deve vir das fontes mais limpas.

Ou seja, da Adnoc?

“Ou da Equinor”, disse ele com um leve sorriso.