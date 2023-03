CPI da Lojas Americanas é protocolada na Câmara com apoio de 216 deputados

Brasília - O líder do PP na Câmara, André Fufuca (MA), protocolou nesta quinta-feira, 9, o requerimento para que seja criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar suposta fraude contábil de R$ 20 bilhões nas Lojas Americanas. A decisão sobre a abertura da investigação cabe agora ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Fufuca ultrapassou ontem as 171 assinaturas necessárias para o pedido de CPI, que foi protocolado com o apoio de 216 parlamentares. Além do PP, outros partidos do Centrão endossaram em peso o requerimento, como Republicanos e PL. O líder do PT na Câmara, José Guimarães (PT-CE), também está entre os que assinaram o documento.

“É sabido que as fraudes em balanços contábeis de empresas de capital aberto têm um enorme potencial lesivo, já que podem prejudicar um número indeterminado de pessoas e também outras empresas”, diz a justificativa do pedido de CPI.

Fufuca argumenta que, quando os balanços das empresas não refletem a realidade, há uma perda de confiança por parte do mercado, o que gera desinvestimento e queda nos preços das ações, com prejuízo para milhares de acionistas.

André Fufuca é o líder da bancada do PP na Câmara dos Deputados Foto: Paulo Sérgio / Câmara dos Deputados

“O episódio com a Americanas, assim, afeta a credibilidade de todo o mercado de ações no Brasil e é do interesse público assegurar que os investidores possam ter absoluta certeza de que a economia popular não será nunca prejudicada por qualquer tipo de fraude, erros ou acobertamentos de rombos em balanços, sem que o poder público investigue e exponha tudo o que acontece em casos desse tipo”, diz outro trecho do requerimento.

Continua após a publicidade

O líder do PP ressalta o crescimento do número de investidores pessoa física no País nos últimos anos e afirma que o poder público precisa zelar para que casos como o das Americanas sejam escrutinados e tenham as devidas responsabilizações. A CPI, segundo ele, servirá também para propor medidas que garantam mais segurança ao mercado de capitais.