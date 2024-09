Estudo aponta R$ 14 bi anuais de crédito subsidiado liberado para áreas com desmatamento

O Climate Policy Institute (CPI), centro de pesquisa ligado à PUC-Rio e focado em estudos sobre meio ambiente e políticas públicas, avaliou a relação entre o destino do crédito subsidiado para propriedades rurais e o desmatamento.

Os dados do desmatamento de 2023 ainda não foram totalmente divulgados, por isso não aparecem no levantamento. A pesquisa não conseguiu avaliar se o desmatamento foi realizado legalmente, com autorização dos órgãos competentes, ou se é fruto de atividade criminosa.

Pesquisadores defendem que crédito subsidiado seja destinado apenas para quem produz sem desmatar Foto: Tiago Queiroz / Estadão

A destinação de crédito subsidiado para propriedades com desmatamento se concentra em um número pequeno de imóveis rurais de grande extensão, segundo os autores. Apenas 7% das 874 mil propriedades que receberam empréstimos com juros reduzidos realizaram desmatamento, com uma grande concentração nas de maior área. Os 5% das maiores propriedades recebedoras de crédito rural subsidiado (43.700 imóveis) respondem por 74% da perda de vegetação associada à concessão.

Nos anos abrangidos pelo levantamento, a área total desmatada no Brasil foi de 22,8 mil km² em 2020, 25,9 mil km² em 2021 e 28,3 mil km² em 2022, segundo dados do Prodes. Em 2023, ainda não foram calculadas as áreas desmatadas em todos biomas — faltam Caatinga e Pampa — mas, com Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal, os números chegam a 20,1 mil km².

O Banco Central e os ministérios da Agricultura e da Fazenda afirmaram ao Estadão que já existem regulações para evitar a destinação de crédito para quem pratica crimes ambientais, assim como incentivos para a produção sustentável.

Em seu relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticos (RIS) de 2024, O BC cita que 1.235 tentativas de registro de operações no valor de R$726 milhões foram bloqueadas até agora neste ano por problemas como o CAR suspenso. Desde 2020, foram 2.230 operações, com valor total de R$ 1,04 bilhão. Outras 30.609 tentativas de registro com inconsistências relativas ao CAR, tais como área do empreendimento fora do cadastro ou com o respectivo território registrado sem relação com a área do empreendimento, não puderam ser realizadas, no valor total de R$6,3 bilhões.

O Sicor registra todas as operações de crédito rural e as instituições financeiras autorizadas a realizá-lo. Segundo o BC, ele tem impacto no impedimento de operações no momento da contratação, caso haja problemas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) ou inconsistência nos dados como data de colheita anterior à data de plantio.

O CAR é um registro público e obrigatório da área ocupada pela propriedade, usado para controle, monitoramento e planejamento ambiental e econômico. Contudo, ele não é automaticamente validado, e pode acabar se sobrepondo a áreas de conservação ou a territórios indígenas e quilombolas. Segundo resolução de 2023 do Conselho Monetário Nacional (CMN), imóveis rurais que tenham o CAR analisado e validado sem problemas como a sobreposição tem 0,5% de “desconto” nos juros.

Proposta

Segundo os autores do estudo, destinar crédito subsidiado para propriedades que desmatam, ainda que legalmente, é uma política pública ruim. “A gente acaba usando recurso público para incentivar um tipo de agropecuária baseada em expansão de área e desmatamento”, afirma João Mourão, analista do CPI/PUC-Rio.

A principal proposta do estudo é que o crédito subsidiado, com juros abaixo dos normais do mercado, não seja destinado para quem retirou vegetação nativa, ainda que com autorização. Caso o desmatamento tenha sido legal, o crédito estaria disponível para o produtor, mas sem os subsídios. Por outro lado, as propriedades que se sobrepõem a territórios protegidos são inteiramente embargadas, não importando se apenas uma pare pequena esteja nas áreas de conservação, e não podem receber crédito rural, subsidiado ou não. O impedimento para o crédito é válido para todo o País desde o início de 2024 — anteriormente era apenas para a Amazônia. Mourão, analista do CPI/PUC-Rio, ressalta que houve avanços nos impedimentos feitos pelo CMN e pelo Banco Central no período analisado pelo estudo.

Monitoramento

Fortalecer o monitoramento é mais uma recomendação para que, em caso de desmatamento, seja possível solicitar documentação que prove a legalidade antes mesmo da concessão do crédito.

“O que pode ser feito é pedir as autorizações para as propriedades que realizam desmatamento e pedem crédito, e incorporar ferramentas na análise como o Prodes e o MapBiomas Alerta”, projeta Mariana Stussi, analista do CPI/PUC-Rio.

“A intenção é construir uma taxonomia que possa analisar a propriedade como um todo, para dizer se o imóvel é sustentável e garantir que o que sai dele é sustentável”, menciona Gilson Bittencourt, subsecretário de Política Agrícola e Negócios Agroambientais do Ministério da Fazenda. Alguns incentivos já foram aprovados, como descontos para pequenos e médios produtores que adotem práticas ambientais corretas e vendam produtos ligados à sociobiodiversidade ou com produção orgânica.

Uma inovação pensada para a taxonomia brasileira é a adoção de “recompensas” para quem já adotava boas práticas (como financiar a recuperação de pastagens degradadas) antes dela entrar em vigor. “Se a pessoa já fez, como facilitar para pagar mão de obra, comprar ração para o gado? Se a propriedade já fez o processo e recebeu o selo de sustentável, poderia vir a captar com juro menor, e sua produção ter o reconhecimento de sustentável”, projeta Bittencourt.

Ele lembra que, além das mudanças na legislação e outras normas brasileiras, os próprios consumidores e entidades como a União Europeia também têm feito pressão por uma produção mais sustentável, como um banimento de produtos de oito cadeias que venham de áreas desmatadas após 2020 — entre elas, milho e soja.

Boas práticas na agricultura ainda receberão mais incentivos, concordam os autores do estudo e os órgãos governamentais Foto: Wilton Junior/Estadão

A participação do setor privado é vista como importante para também incentivar as boas práticas. “A primeira coisa é certificar que não estão emprestando para ninguém que tenha desmatamento legal”, cita Mourão.

Contestações

Os ministérios da Agricultura, da Fazenda, do Meio Ambiente e o Banco Central destacaram ao Estadão as legislações e normas já aprovadas para evitar a concessão de crédito subsidiado a desmatadores.

O Ministério da Agricultura afirmou que há duas conclusões errôneas no estudo: a de que o crédito rural subsidia o desmatamento e de que o financiamento é concedido para quem desmata ilegalmente, o que não pode ser garantido pela metodologia, citando os impedimentos que já existem.

Em resposta, os autores afirmaram que a intenção não era de indicar o cometimento de crimes, e sim discutir políticas públicas. “Embora o estudo tenha uma seção dedicada a analisar a sobreposição do desmatamento identificado com o novo impedimento de crédito a propriedades com embargos ambientais por desmatamento, o texto explicita claramente que a medida não estava em vigor no período analisado. O relatório revela que os resultados seriam pouco alterados fosse este o caso e que a nova medida é, portanto, limitada em desassociar o crédito do desmatamento”, cita Stussi.

Já o Banco Central questionou a conclusão de que o aumento na produção brasileira deriva da expansão das terras usadas para agricultura, demonstrando que o valor produzido por hectare no Brasil cresceu acima da média mundial entre 2001 e 2021 — houve aumento de 87,7% na produtividade brasileira por hectare e 51,7% no mundo.

Os pesquisadores avaliaram que há um grande estoque de terras já desmatadas que produzem menos do que poderiam. “Estimativas apontam que podemos duplicar a produção nas áreas existentes, então não há sentido utilizarmos recursos do contribuinte para aumentarmos a área disponível”, diz Juliano Assunção, diretor executivo do CPI.

O Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MMA) mencionou as ações que já haviam sido relatadas pelas outras pastas e citou iniciativas recentes como o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuários e Florestais Sustentáveis, liderado pelo Ministério da Agricultura em parceria com o MMA, e o lançamento de planos para prevenção do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, sendo que planos com a mesma finalidade para os demais biomas brasileiros devem ser lançados ainda em 2024. O Estadão procurou ainda a Confederação Nacional da Agricultura, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.