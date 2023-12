David Vélez, do Nubank, aparece entre os cinco melhores CEOs do mundo em lista da Economist

O CEO e cofundador do Nubank, David Vélez, foi apontado pela revista inglesa The Economist como um dos cinco melhores CEOs de 2023, ao lado de nomes como Mark Zuckerberg (Meta) e Jensen Huang (Nvidia).

Vélez ficou em quarto lugar no ranking, liderado por Huang e com Zuckerberg em segundo lugar. Em terceiro está Sekiya Kazuma, da Disco, fabricante de ferramentas para semicondutores do Japão. Atrás do fundador do Nubank, em quinto, aparece David Ricks, da Eli Lilly, a empresa farmacêutica mais valiosa hoje no mundo.

A The Economist destaca que poucos neobancos no mundo ameaçam os grandes bancos tradicionais, mas, na América Latina, o Nubank está conseguindo a façanha. Já é a quinta maior instituição financeira na região, embora a publicação aponte que a fintech esteja enfrentando desafios maiores no México, onde ainda perde dinheiro.

O CEO e cofundador do Nubank, David Vélez. Criador do neobanco brasileiro figurou em ranking com personalidades como Jensen Huang, da Nvidia, e Mark Zuckerberg, da Meta. Foto: Alex Silva/ Estadão

“Em 2023, entregamos crescimento exponencial e resultados sólidos, gerando valor para nossos acionistas, clientes e colaboradores”, comenta Vélez em nota à imprensa sobre o resultado do ranking.

Para a lista, a The Economist analisou o desempenho de presidentes de companhias listadas no S&P 1200 Index, que engloba empresas das maiores economias mundiais, com exceção de China e Índia. Só foram considerados executivos no cargo há mais de três anos. O ranking considera três pontos no trabalho dos executivos: retorno ao acionista; taxa de aprovação do executivo e satisfação dos funcionários.

Já Cristina Junqueira, que participou da fundação do banco digital com Vélez, foi eleita em abril pela FinTech Magazine em primeiro lugar no ranking das 100 mulheres com maior influência no setor em 2023, apontada como a executiva mais inspiradora. Além de Junqueira, entraram na lista Sarah Garvey (Citi), Lori Beer (JPMorgan Chase & Co), Ghinwa Baradhi (HSBC).