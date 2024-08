Delfim na ditadura: de ministro todo-poderoso do Milagre Econômico ao definhamento com Geisel

“Se as condições fossem as mesmas e o futuro não fosse opaco, eu repetiria. Eu não só assinei o Ato 5 como assinei (também) a Constituição de 88, da qual aliás eu fui relator de (capítulo de) Princípios”, disse Delfim muitos anos depois de 1968 e também de 1988, em depoimento à Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo, no qual negou ter tido conhecimento de torturas ocorridas durante o regime militar e de ter pedido dinheiro a empresários para financiar ações repressivas. “Qualquer violência sobre alguém em poder do Estado é um crime”, afirmou em outra ocasião. “Não me arrependo, quando você decide algo, é com a informação e o conhecimento do momento.”

Poderoso durante o governo Médici a ponto de ter sido visado pela organização VAR-Palmares em plano para sequestrá-lo, Delfim também tinha adversários dentro do regime, em especial o ministro do Interior de Costa e Silva, general Albuquerque Lima, um linha-dura que segundo relato do então prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães, ao jornalista Elio Gaspari, reproduzido em “A Ditadura Envergonhada”, desejava ver o tzar da economia “enforcado, pendurado de cabeça para baixo, como ladrão”, assim como outro desafeto do militar - o coronel Mário Andreazza, ministro dos Transportes nos governos Costa e Silva e Médici, à frente de obras do “Brasil Grande” como a ponte Rio-Niterói e a Transamazônica.