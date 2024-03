Desde o início deste ano até fevereiro, 224.068 reclamações no Consumidor.gov foram resolvidas, segundo estatísticas da plataforma. O volume de reclamações finalizadas é 12,77% maior do que no mesmo período do ano passado. O serviço público, monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor e pelos Procons, permite a resolução de conflitos de consumo pela internet de forma desburocratizada. Nele, consumidores podem registrar reclamações de casos que violam os Direitos do Consumidor.

O Dia do Consumidor, marcado nesta sexta-feira, 15, é uma data do varejo que promove a conscientização sobre os direitos do consumidor. Diversas lojas aproveitam o dia para fazerem promoções e oferecem vantagens aos clientes. Confira aqui como não cair em golpes neste dia.

224.068 reclamações no Consumidor.gov foram resolvidas neste ano Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

O assunto que mais recebeu reclamações no Consumidor.gov foram aqueles sobre cartão de crédito, débito e vinculados de lojas, que representam 11,39% do total de reclamações. Em seguida estão problemas relacionados ao setor aéreo (7,35%), serviços na internet (5,30%), energia elétrica (4,27%), crédito pessoal e demais empréstimos (4,49%) e pacotes e agências de turismo (4,48%), entre outros. O principal problema relato pelos consumidores na plataforma foi a dificuldade ou atraso na devolução de valores pagos ou reembolso (9,18%). Oferta não cumprida, serviço não oferecido, venda e propaganda enganosa (8,10%), não entrega ou demora na entrega de produtos (5,77%), e cobrança indevida ou abusiva para alterar ou cancelar um contrato (5,77%) também foram problemas significativos.

Confira os 10 setores que mais receberam reclamações no Consumidor.gov em 2024

Bancos, financeiras e administradoras de cartões: 59.961 reclamações Operadoras de telecomunicações: 27.315 reclamações Comércio eletrônico: 18.429 reclamações Transporte aéreo: 14.975 reclamações Viagens, turismo e hospedagem: 13.622 reclamações Provedores de conteúdo e outros serviços na internet: 11.099 reclamações Energia elétrica: 10.580 reclamações Empresas de intermediação de serviços/negócios: 7.908 reclamações Programas de fidelidade: 7.371 reclamações Seguros, capitalização e previdência: 7.208 reclamações

O índice médio de solução neste ano foi de 82, 31% e o tempo médio de reposta foi de 6 dias. Antes de registrar a reclamação da plataforma, 88,83% das pessoas tentaram procurar diretamente a empresa. Apenas 2,46% das reclamações do serviço não foram respondidas.

O Consumidor.gov.br destaca que o serviço não substitui aquele prestado pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, “que continuam atendendo os consumidores normalmente por meio de seus canais tradicionais de atendimento”. A diferença da plataforma é que ela é uma alternativa para o consumidor resolver seu problema diretamente com as empresas cadastradas, diferente do que ocorre nos Procons, por exemplo.

Como registrar uma reclamação no Consumidor.gov?

Verifique se a empresa contra a qual quer reclamar está cadastrada neste link. Caso sim, clique em “Registrar reclamação”. Faça o seu login com a conta Gov.br. A empresa tem até 10 dias para analisar e responder. Após a resposta, o consumidor tem até 20 dias para comentar e avaliar a resposta da empresa, informando se sua reclamação foi Resolvida ou Não Resolvida, e ainda indicar seu nível de satisfação com o atendimento recebido. Caso não seja possível resolver sua reclamação por meio do Consumidor.gov.br, a recomendação é buscar o atendimento dos Procons, Defensorias Públicas, Juizados Especiais Cíveis, entre outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Para saber melhor como funciona, acesse esta página da plataforma.