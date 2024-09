Quem ficou decepcionado ao ver que não tinha valores esquecidos a receber pode consultar novamente e talvez se surpreender. Isso porque o Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, é atualizado com o passar do tempo.

“As informações do SVR estão sempre mudando. As instituições revisam suas bases de dados e enviam periodicamente ao Banco Central valores a devolver de situações antigas que não estavam no sistema anteriormente ou encontram novos valores a devolver decorrentes de situações mais recentes”, escreve o BC em seu site oficial. Dessa forma, o órgão recomenda realizar novas consultas periodicamente para verificar se existem valores a receber.

O valor total de “dinheiro esquecido” chegou a R$ 16,2 bilhões, segundo o Banco Central Foto: Fábio Motta/Estadão

Os valores que aparecem no sistema são referentes aos valores esquecidos de pessoas físicas e jurídicas referentes a:

contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

tarifas cobradas indevidamente;

parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas;

contas de pagamento pré-paga ou pós-paga (inclusive cartões de crédito) encerradas com saldo disponível;

contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível; e

outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

O valor total de “dinheiro esquecido” chegou a R$ 16,2 bilhões. Desse total, apenas R$ 7,6 bilhões foram devolvidos. Segundo os dados do BC, 41,8 milhões de beneficiários têm quantias a receber disponíveis em 52,24 milhões de contas. O número de contas é maior do que o de beneficiários pelo fato de uma mesma pessoa (ou empresa), ter valores diferentes para receber em mais de uma conta. Algumas têm mais de R$ 1.000 disponíveis.

Veja como sacar o valor

O Banco Central alerta que o único site para a consulta dos valores a receber é o https://valoresareceber.bcb.gov.br. É preciso acessar o site e clicar em “Consulte se tem valores a receber”. Insira os dados e clique em “Consultar”. Após a consulta mostrar que há valores a receber, o cidadão deverá clicar em “Acessar o SVR” e, se não houver fila de espera, ele será direcionado para a página de login gov.br. Veja o que será necessário para o acesso no caso de pessoas físicas e empresas:

Para acessar os valores do usuário (pessoa física) ou de pessoas falecidas, a conta gov.br precisa ser de nível prata ou ouro;

precisa ser de nível prata ou ouro; Para acessar valores de pessoa jurídica, a conta gov.br precisa ter o CNPJ a ela vinculado (qualquer tipo de vínculo, exceto Colaborador).

Publicidade